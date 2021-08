Pérez ontkent aantijging omtrent Messi: ‘We hebben elkaar twee keer ontmoet’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 13:22 • Mart Oude Nijeweeme

Florentino Pérez ontkent dat hij een aandeel heeft gehad in het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. De voorzitter van Real Madrid werd daarvan beschuldigd door Jaume Llopis, een voormalig lid van de Espai Barça-commissie. Pérez is zich echter van geen kwaad bewust en zegt het 'onmogelijk' te vinden dat hij invloed heeft kunnen uitoefenen op het vertrek van de Argentijnse ster. Messi maakte dinsdag de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain, waar hij een contract tekende voor twee jaar.

Llopis sprak begin deze week via verschillende Spaanse media over een samenwerking tussen verschillende partijen om Joan Laporta ervan te overtuigen dat het beter zou zijn om Messi te laten gaan. "Laporta werd onder druk gezet door zijn CEO aan de ene kant en Florentino aan de andere kant", liet Llopis optekenen. "Zij hebben hem ervan overtuigd dat Messi de club moet verlaten en dat hij niet de deal met CVC moet tekenen. Reverter en Pérez zijn ook al heel lang met elkaar bevriend." CVC is een investeringsfonds die voor 2,7 miljard euro een minderheidsbelang van tien procent wil innemen in LaLiga.

De deal, die wordt gesloten over een termijn van liefst vijftig jaar, moet het mogelijk maken dat clubs kunnen herstellen van de klap als gevolg van de coronapandemie. De investering van 2,7 miljard euro van CVC Capital Partners komt voor negentig procent ten goede aan de clubs in LaLiga. Pérez spreekt ondertussen alle aantijgingen tegen. "Het is onmogelijk dat ik invloed heb gehad op het vertrek van Messi, of op welke beslissing van Barcelona dan ook", vertelt hij. "En het is nonsens dat ik lang bevriend ben met Reverter. We hebben elkaar pas twee keer ontmoet."

Pérez zegt niet alleen onschuldig te zijn, ook rekent hij op een rectificatie van Llopis. "De eerste keer dat ik Reverter ontmoet heb was vier maanden geleden. De tweede keer was afgelopen zaterdag tijdens een ontmoeting in Barcelona tussen president Joan Laporta en president Andrea Agnelli (voorzitter van Juventus, red.), toen de officiële communicatie over het vertrek van Messi al had plaatsgevonden. Dus ik hoop dat Jaume Llopis deze verklaringen, die niet overeenkomt met de waarheid, zo snel mogelijk rechtzet", besluit Pérez.