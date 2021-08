Al-Khelaïfi grapt naar Messi over financiën, maar is stellig over Mbappé

Woensdag, 11 augustus 2021 om 12:19 • Chris Meijer • Laatste update: 12:34

Nasser Al-Khelaïfi heeft woensdag tijdens de presentatie van Lionel Messi als speler van Paris Saint-Germain nog eens benadrukt dat Kylian Mbappé geen reden heeft om te vertrekken. De voorzitter van de Franse topclub benadrukte dat les Parisiens zich altijd aan de Financial Fair Play-regels hebben gehouden. Messi zegt tegelijkertijd zelf uit te kijken naar het samenspelen met onder meer Neymar en Mbappé.

“Ik denk dat iedereen weet hoe de toekomst van Kylian er uitziet. Hij is erg competitief en een echte winnaar. Kylian heeft publiekelijk gezegd dat hij een competitief team wil en beter dan dit kunnen we het niet doen. Hij heeft nu geen reden om ergens anders heen te gaan”, zegt Al-Khelaïfi over Mbappé. De voorzitter van PSG werd eveneens gevraagd naar de Financial Fair Play-regels. “Laat ik het heel duidelijk maken. Ik zat al te wachten op die vraag. Wij volgen de Financial Fair Play-regels al sinds dag één. Daar zullen we altijd aan voldoen. Voor we iets doen, kijken we er altijd naar zonder onze commerciële afdeling. Als je ziet dat we Leo halen, weet je dat we de capaciteit hebben om dat te doen."

Bovendien zijn er naast financiële lasten ook talloze voordelen verbonden aan de komst van Messi, redeneert Al-Khelaïfi. "Vandaag kunnen we direct zien wat Leo naar deze club brengt. Het is enorm! De media moet niet alleen op het negatieve focussen, maar ook kijken naar wat hij brengt in termen van commercie, social media en dergelijke. In drie dagen tijd is de club in alle facetten groter geworden. De nummers zijn schokkend”, vervolgt Al-Khelaïfi. Hij maakt vervolgens een grapje naar Messi, die naast hem zat tijdens de persconferentie. “Ik hoop dat Leo niet om meer salaris vraagt! Maar we zullen altijd aan de Financial Fair Play-regels voldoen.”

“Het is geweldig om met Neymar en Kylian Mbappé te spelen”, zegt Messi zelf over twee van zijn best betaalde en meest gewaardeerde toekomstige ploeggenoten. “Er zijn enkele spectaculaire transfers gedaan en er staat een ongelofelijk team. Ik ga hier met de beste spelers samenspelen. Dat is geweldig. Het is heerlijk om dagelijks met zulke geweldige spelers te mogen spelen. Ik kijk erg naar uit naar de eerste training. We gaan hard werken om de doelen van de club waar te maken.”

Messi speelde bij Barcelona al samen met Neymar en is blij met de hereniging. “Ik ken Neymar heel goed. Ik heb er heel veel zin in om hier met hem te spelen en de andere vrienden die ik hier al heb”, wijst Messi vermoedelijk op landgenoten Ángel Di Maria en Leandro Paredes. “We kunnen alles winnen. Voor we vertrokken bij Barcelona, hoopte ik al dat we ooit weer samen zouden komen en sterker dan ooit zouden zijn. Dat is een van de redenen waarom ik hierheen ben gekomen.” Messi werd tevens gevraagd naar Marco Verratti. "Hij heeft laten zien dat hij een geweldige speler is, een van de beste ter wereld op zijn positie. Hij is een fenomeen."

“Natuurlijk heb ik de Ligue 1 gevolgd”, benadrukt Messi tot slot. “Ik vind dat het de afgelopen jaren flink is geëvolueerd. De dadendrang op de transfermarkt maakt het tot een zeer competitieve competitie, want de andere teams zijn ook sterker geworden. Voor mij zijn het allemaal nieuwe teams en nieuwe stadions om te ontdekken. Daar kijk ik naar uit. Ik heb er heel veel zin in om hier aan de slag te gaan.”