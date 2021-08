Lionel Messi gaat bij presentatie bij PSG in op mogelijke debuutdatum

Lionel Messi is woensdagochtend voor het publiek voorgesteld als aanwinst voor Paris Saint-Germain. De 34-jarige aanvaller arriveerde dinsdag in Parijs, doorliep de medische keuring en zette aansluitend zijn handtekening onder een tweejarig contract. Messi gaf een persconferentie in het Parc des Princes, waarin hij nader inging op zijn keuze voor PSG en nog in het midden liet wanneer hij zijn debuut kan maken.

De persconferentie werd afgetrapt door PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. “Ik ben heel trots om Lionel Messi naast me te hebben als onze speler. Historisch voor onze club, voor de voetbalwereld. Iedereen kent Leo. Hij is de enige voetballer die zes keer de Ballon d’Or won. Hij is magisch. Het is geweldig voor onze supporters”, zegt Al-Khelaïfi. “Ik herinner me de eerste keer op de club, tien jaar geleden. Mensen vroegen zich af wat we zouden gaan doen. We toonden grote ambitie met ons voetbalproject en ik ben trots waar we nu staan."

"Het is geen geheim dat we hem graag wilden hebben en ik ben erg trots dat het is gelukt”, gaat de voorzitter van PSG verder. “Ik wil Leo bedanken, je vrouw, vader, je team en onze mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik ben iedereen dankbaar die in ons project gelooft. Het is een geweldig moment voor deze club, maar we hebben nog niets gewonnen. Het harde werk begint nu pas. Dit is het begin van de volgende fase. Ik heb hier iemand naast me zitten die heel veel prijzen heeft gewonnen en ik ben er zeker van dat hij er hier nog meer gaat winnen. We hebben geweldige spelers en een geweldige trainer, dus ik weet zeker dat dat succes op gaat leveren.”

“Ik wil de voorzitter bedanken voor zijn warme welkom”, zo nam Messi het woord over van Al-Khelaïfi. “Ik ben heel blij. Ik weet nu een paar dagen dat ik weg moest bij Barcelona. Dat is zwaar voor me omdat het zo’n groot deel van mijn leven is, maar hierheen komen zorgt tegelijkertijd voor immense tevredenheid. Ik heb er heel veel zin in om hier aan de slag te gaan. Alles is zo snel gegaan. Ik wil de trainer en mijn nieuwe ploeggenoten zo snel mogelijk ontmoeten.”

“Het was een lastige situatie en ik wil PSG bedanken voor alles wat ze voor me hebben gedaan. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wil prijzen blijven winnen en hoop dat we dat samen kunnen bewerkstelligen. Het warme welkom van de Parijzenaars was voor mij de kers op de taart. We gaan hard werken om de doelen van de club waar te maken”, vervolgt Messi. Het is nog de vraag wanneer hij zijn debuut zal maken. De Argentijnse tak van ESPN meldde dat Messi graag komende zaterdag al in actie wil komen tegen Strasbourg, maar dat PSG hem afremt met het oog op zijn fitheid.

“Ik weet nog niet wanneer ik mijn eerste wedstrijd kan spelen. De afgelopen maand heb ik niet gespeeld en ik zal in mijn eentje een voorbereiding moeten draaien”, reageerde Messi op vragen over zijn debuut. "Zodra ik klaar ben, ga ik spelen. Maar ik kan je nu nog geen exacte datum noemen", hield hij een slag om de arm. Ook blikte de Argentijn nog even terug op zijn recente achtbaan van emoties. "Alles wat in de afgelopen weken is gebeurd, is zwaar geweest voor me. Het ging zo snel. Dit is een nieuwe stap in mijn carrière en voor mijn familie. Ik ben heel blij om hier te zijn. In de afgelopen week heb ik alle mogelijke emoties gevoeld.”

“Zonder dat de gesprekken überhaupt al begonnen waren, stonden de mensen al op straat. Daar wil ik de mensen voor bedanken, ik hoop dat het een geweldig jaar wordt. PSG heeft zich vanaf zijn eerste dag als geïnteresseerde gemeld, ook al dacht ik dat het lastig zou worden onder deze omstandigheden. Ik wil de club bedanken voor het werk dat is gedaan en het welkom dat ik heb gehad”, benadrukte Messi.

Hij zegt te dromen van het winnen van nog een Champions League. “Het is niet gemakkelijk de Champions League te winnen, het komt aan op details. Het is een lastige competitie en PSG weet dat. Het is de competitie met de beste spelers en dat maakt het lastig om te winnen. Ik weet niet wat er moet gebeuren, maar je moet ook een beetje geluk hebben. In de voorbije jaren is PSG er al heel dichtbij geweest en ik wil dolgraag helpen om het toernooi te winnen.”