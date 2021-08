Kijk live mee naar de persconferentie van Lionel Messi bij PSG

Woensdag, 11 augustus 2021 om 10:55 • Chris Meijer • Laatste update: 11:00

Lionel Messi wordt woensdagochtend in het Parc des Princes officieel voorgesteld als de nieuwe aanwinst van Paris Saint-Germain. De 34-jarige aanvaller arriveerde dinsdag in Parijs, doorliep de medische keuring en zette aansluitend zijn handtekening onder een tweejarig contract. Kijk in onderstaande video live mee naar de presentatie en persconferentie van Messi bij PSG.