Potindeling Champions League: loodzware loting dreigt voor Ajax en PSV

Woensdag, 11 augustus 2021 om 10:35 • Chris Meijer • Laatste update: 11:18

Na dinsdagavond zijn de laatste twaalf clubs bekend die nog een plek in het hoofdtoernooi in de Champions League kunnen afdwingen via de play-off. Daarmee kan al voorzichtig de balans worden opgemaakt voor de loting voor de groepsfase, die op 26 augustus om 18.00 uur in Istanbul zal worden gehouden. Ajax en PSV - mits er in de laatste voorronde wordt afgerekend van Benfica - lijken te moeten vrezen voor een loodzware poule.

PSV rekende in de kwalificatiecyclus van de Champions League reeds af met Galatasaray (5-1 en 1-2) en FC Midtjylland (3-0 en 0-1), waarna Benfica de laatste horde richting het hoofdtoernooi vormt. De nummer drie van het afgelopen Primeira Liga-seizoen slaagde er in de derde voorronde in om Spartak Moskou te elimineren: 0-2 en 2-0. Er kunnen naast PSV en Benfica nog tien clubs vanuit de voorrondes het hoofdtoernooi halen. Via het zogenaamde league path strijden ook AS Monaco en Shakhtar Donetsk nog om een ticket.

In het kampioenenpad van de kwalificatiecyclus van de Champions League staan er nog vier tweeluiken op het programma: Red Bull Salzburg - Bröndby IF, Young Boys - Ferencváros, Malmö FF - Ludogorets en Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb. Geen van deze clubs gaat voor de loting echter in pot 1 of pot 2 komen. De samenstelling van pot 1 was op voorhand al bepaald, want daar is plek voor de Champions League-winnaar, de Europa League-winnaar en de kampioenen van Spanje, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Portugal.

De potindeling voor de Champions League-loting (coëfficiëntentotaal tussen haakjes)

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Chelsea (98.000) Real Madrid (127.000) FC Porto (87.000) Club Brugge (35.500) Villarreal (63.000) Barcelona (122.000) Ajax (82.500) AC Milan (31.000) Atlético Madrid (115.000) Juventus (120.000) RB Leipzig (66.000) VfL Wolfsburg (14.714) Manchester CIty (125.000) Manchester United (113.000) Atalanta (50.500) Bayern München (134.000) Paris Saint-Germain (113.000) Zenit (50.000) Internazionale (53.000) Liverpool (101.000) Lille OSC (14.000) Sevilla (98.000) Sporting Portugal (45.500) Borussia Dortmund (90.000)

Pot 2 is dusdanig sterk bezet dat geen enkele club uit de voorrondes daar een plek in gaat krijgen. Ook Ajax moet het stellen met een plek in pot 3. PSV krijgt bij het halen van de groepsfase van de Champions League hoe dan ook een plek in pot 4, terwijl Benfica op basis van zijn coëfficiënt wel een plek zou krijgen in pot 3. Het betekent dat er een uitermate zware loting uit de koker kan komen in Istanbul voor de Nederlandse clubs. Paris Saint-Germain en Juventus grepen in hun competities namelijk naast de landstitel en hebben daardoor een plek in pot 2.

Clubs die nog niet zeker zijn van hun pot