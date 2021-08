‘Ik was zo goed als rond met Feyenoord, totdat ik geblesseerd raakte'

Na een seizoen met twee gezichten hoopt Ron Jans komend seizoen op een stabieler FC Twente. De club uit Enschede presteerde voor de winterstop boven verwachting goed, maar liet daar in het huidige kalenderjaar niets van terugzien. Jans zag deze zomer een groot aantal spelers vertrekken, maar kon er ook een aantal verwelkomen. Spelers met de nodige Eredivisie-ervaring, welteverstaan. Met Michel Vlap, Lars Unnerstall, Robin Pröpper, Virgil Misidjan en Ricky van Wolfswinkel moet voorkomen worden dat de Enschedeërs net als vorig seizoen in verval raken. Voetbalzone sprak de voormalig spits van Vitesse en FC Utrecht over zijn terugkeer in Nederland en zijn ambities.

FC Twente begon voortvarend afgelopen seizoen en verloor slechts één van de eerste negen wedstrijden. Alleen op bezoek bij FC Utrecht werd een 2-1 nederlaag geleden. Vervolgens begon het onheil. Smaakmaker Václav Cerný raakte zwaar geblesseerd, zijn maatje Danilo had het scoren ineens verleerd en Jans zag na de winterstop een totaal onherkenbaar FC Twente. "De grootste les is dat er in tijden van blessures een enorm gebrek aan ervaring was", blikt Jans nog even kort terug op de afgelopen voetbaljaargang. "Geen ervaring, geen leiderschap. Als het qua resultaten dan iets moeilijker gaat, zie je dat een groep moeite heeft om mentaal weerbaar te zijn."

En dus werd er scherp geanalyseerd bij FC Twente deze zomer. Er moesten spelers komen die het klappen van de zweep kennen. Jongens met de nodige bagage. En die kwamen er. Pröpper maakte de gevoelige overstap van Almelo naar Enschede, Unnerstall werd overgenomen van PSV, Vlap gehuurd van Anderlecht en Van Wolfswinkel kwam over van FC Basel. "Aan die jongens zie je wat wij bedoelen met mentaal weerbaar zijn. Misidjan is ook zo'n ervaren jongen. Die zorgen voor coaching, beleving en delen hun ervaring met de jonge jongens. In de voorbereiding ben ik daar super tevreden over. We willen het dit jaar beter doen dan vorig jaar. De eerste helft was erg goed, de tweede helft erg slecht. Waar het dan eindigt, ook met de jongens die binnenstromen, zullen we zien."

Jans heeft nog niet de beschikking over een fitte selectie. Kik Pierie, Misidjan, Julio Pleguezuelo, Cerný en Jody Lukoki zijn voorlopig allemaal nog niet inzetbaar. Laatstgenoemde raakte een week na zijn komst in Enschede zwaar geblesseerd aan de knie en zal nagenoeg het hele seizoen niet in actie kunnen komen. Het is de zoveelste knieblessure binnen de selectie van FC Twente. "Dat is toeval", vertelt Jans. "Op basis van analyses kijken we altijd hoe blessures zijn ontstaan en in dit geval weten we het niet. We zien daarin geen structuur, dat we te hard trainen of de ondergrond niet goed is. Soms is het onverklaarbaar. Wij monitoren alles, elke dag. Pierie heeft in het begin nog meegetraind, bleef daarna lichte klachten houden en toen hebben we een scan gemaakt. Daaruit bleek dat het toch iets ernstiger was dan verwacht. Dat heeft niks met overbelasting te maken. Zodra die spelers terugkeren, worden we alleen maar sterker. "

Naast het grote aantal afwezigen, heeft technisch directeur Jan Streuer ook de nodige spelers van naam weten in te lijven. Zij het soms op huurbasis, daar de nummer tien van het afgelopen Eredivisie-seizoen nog niet over de middelen beschikt om langdurige contracten uit te delen. Des te verrassender was de komst van Van Wolfswinkel. De voormalig spits van Vitesse kwam over van FC Basel en tekende bij FC Twente een tweejarig contract met de optie voor nog een jaar. "Het is vrij lang stil geweest", aldus Van Wolfswinkel. "Aan het eind is het heel snel gegaan. Mensen associëren mij vaak met Vitesse en FC Utrecht, omdat ik daar heb gespeeld. Maar ze hebben daarbij niet aan FC Twente gedacht. Ik wel. Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Vitesse en daar ben ik heel trots op, maar nu ben ik hier."

Van Wolfswinkel stond in de zomer van 2019 op het punt om naar Feyenoord te gaan, maar zag een dikke streep door die transfer gaan na een hersenaneurysma. "We waren nagenoeg rond", blikt Van Wolfswinkel terug. "De blessure heeft roet in het eten gegooid. Dat is het leven en dat is voetbal. Dat is gebeurd. Die geruchten gingen al een tijdje. Hoe dat verder is gegaan is niet belangrijk. Uiteindelijk heeft het zo uitgepakt dat ik bij Basel ben gebleven. Ook die blessure speelt voor mij geen rol meer. Het is dat je ernaar vraagt, ik denk er zelden aan. Het is geweest. Nu is het weg en hoef ik daar niet meer aan te denken. Ik heb me nooit druk gemaakt om mijn fysieke gesteldheid."

Ook Jans twijfelt niet over de fitheid van Van Wolfswinkel. Dat de keuze van de aanvaller op FC Twente is gevallen, komt voor de oefenmeester niet als een verrassing. "Nee, ik was niet verrast. Ricky heeft een rare blessure gehad en daar is hij fantastisch van teruggekomen. Zowel fysiek als mentaal. Bij Basel zat hij veel op de bank. Het is ideaal voor hem om te starten in een omgeving als hier. Twente is gewoon een geweldige club. Dit is een club die gaat groeien. Zijn rol in de groep past heel goed. Een stap hogerop? Dat moet hij dan maar bewijzen bij Twente. Maar wij willen ook hogerop, dan zit je in de subtop van Nederland. Dat is waar hij heel goed past. Hij is hartstikke fit, dus ik denk niet alleen dat wij blij moeten zijn met zijn goals en persoonlijkheid, maar voor hem is het ook goed om weer de rol op te pakken die hij vaak bewezen heeft."

De eerste keer dat Jans contact had met Van Wolfswinkel, was via de telefoon. "Dat was een leuk gesprek", bevestigt Jans. "Maar dan kun je elkaar niet in de ogen kijken. We leerden hem al snel kennen. Er werd voor het eerst contact opgenomen door de teammanager. Ricky zei direct: 'Ben jij de nieuwe teammanager of die van vorig jaar, want daar waren ze toch niet zo tevreden over?' Hij weet niet eens om wie het gaat, maar dan zit hij al een beetje te dollen. Daar houdt hij ook van. Het gaat om emotie in het spel en de sfeer daar omheen. Dat werkt gewoon. De sfeer is uitstekend. De sfeer was vorig jaar ook goed, alleen was het hartstikke rustig omdat we een jonge, stille, introverte groep hadden. Qua leeftijdsopbouw en persoonlijkheid is de groep dit seizoen beter in balans."

Toen FC Twente zich meldde bij Van Wolfswinkel en zijn ambities uitsprak, was de aanvaller vrij snel overtuigd. "Mijn keuze is heel duidelijk geweest. Ik heb nergens over na hoeven te denken. Ik hoefde niet per se terug naar Nederland, maar het is een hele goede optie geweest. Ik denk dat je een keuze maakt op basis van het voetbal. Daar hoort Nederland ook bij. Nederland staat er bij mij goed op. Na vele jaren in het buitenland lonkte een terugkeer wel weer, dat is perfect uitgekomen. Wanneer het seizoen geslaagd is? We willen hoger eindigen dan afgelopen jaar, stappen omhoog maken. Dat is niet de top drie aanvallen, maar een aantal plekken stijgen. Je hoopt in de loop der jaren weer Europees voetbal naar Enschede te halen. Dat is een mooie doelstelling, denk ik."