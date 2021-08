Jan van Halst maakt zich zorgen: ‘Ajax moet met hem aan de slag’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 08:32 • Daniel Cabot Kerkdijk

Nicolás Tagliafico moet de start van een nieuw Eredivisie-seizoen door een schorsing aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Ajax pakte een rode kaart in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal en zodoende zit hij tegen NEC en FC Twente alweer zijn achtste schorsing in Amsterdamse dienst uit. Daar gingen al 42 kaarten aan vooraf, met rood tegen PSV als dieptepunt. Jan van Halst, geen lieverdje in zijn actieve loopbaan, stelt dat Tagliafico waarschijnlijk last heeft van ‘een overdreven bewijsdrang’.

“Ik ken dat gevoel. Je wil voorop gaan in de strijd. Helemaal in topduels. Ik had dat in het begin van mijn carrière heel erg”, erkent Van Halst woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Je jut elkaar in de catacomben al op. 'Kom op, we pakken ze.' Alleen vertaalde ik dat vervolgens letterlijk naar het veld.” Geen enkele Eredivisie-speler pakte meer kaarten dan Tagliafico zijn sinds debuut in januari 2018 voor Ajax. De helft van zijn kaarten ontving hij in Europees verband, tegen titelconcurrenten en subtoppers.

Van Halst is van mening dat Ajax de helpende hand moet toesteken. ,”Ajax moet met hem aan de slag. Fel en temperamentvol, oké, maar die domme tackles moeten eruit. Zeker op het niveau waar Ajax nu op acteert.” Van Halst schaamde zichzelf op een gegeven moment voor zijn gedrag en verzekert dat tackles niet noodzakelijk zijn om voorop te gaan in de strijd. “Ik merkte toen ik het niet meer deed, dat ik ook zonder overeind bleef."

Van Halst wijst erop dat Tagliafico inmiddels een naam en stempel heeft bij scheidsrechters en tegenstanders. “Die maken daar dankbaar gebruik door moord en brand te schreeuwen.” De verwachting was dat de Argentijns international deze zomer een transfer zou maken, maar concrete interesse is vooralsnog uitgebleven. Van Halst ziet een verband. “Clubs kijken toch naar data. Als ze dan nog een andere kandidaat hebben die weinig kaarten pakt, zullen ze voor hem gaan. Op trainer Diego Simeone misschien na dan”, sluit hij af met een knipoog.