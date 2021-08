Jens Toornstra: ‘Dat zou ik in het echt ook tegen Steven Berghuis zeggen’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 07:49 • Daniel Cabot Kerkdijk

Jens Toornstra had deze zomer dringend een nieuw telefoonnummer nodig. De telefoon van de middenvelder van Feyenoord stond roodgloeiend toen een screenshot van de groepsapp, speciaal gemaakt voor de voorbereiding op dit seizoen, was uitgelekt en onder meer zijn telefoonnummer uitlekte. “Ik ben in de week dat een screenshot met onder andere mijn nummer uitlekte, zeker honderd keer gebeld”, verzekert Toornstra woensdag.

Toornstra zat opeens in groepsapps met wildvreemde mensen. Bijvoorbeeld eentje waar ook Bryan Linssen in werd gezet. “Aangemaakt door een zogenaamde teammanager die vertelde dat we de volgende dag om acht uur op de club aanwezig moesten zijn. Er werd gebeld door mensen die pizza's wilden komen bezorgen, want die had ik blijkbaar besteld. De marktplaatsadvertentie voor mijn televisie, die ik helemaal niet kwijt wilde, was ook een succes”, blikt Toornstra in het Algemeen Dagblad terug op die bewogen week.

Toornstra kon niets meer op zijn telefoon doen omdat hij voortdurend werd gebeld, maar nu heeft hij een ander nummer. De situatie ontstond omdat Steven Berghuis plots de speciale groepsapp had verlaten en Toornstra reageerde met een lachende emoji en de tekst 'jij ook succes man'. Dat, en zijn telefoonnummer, lekte middels een screenshot uit. “Dat zou ik in het echt ook tegen hem zeggen, zo gaan wij als spelers met elkaar om”, verzekert de middenvelder. “Ik snap dat als mensen alleen dat screenshot hebben gezien, dat ze denken dat wij Steven niet mochten.”

“Maar dat is niet zo. Maar beeldvorming in de media kan soms keihard zijn.” Toornstra heeft zo zijn bedenkingen bij de transfer van Berghuis naar Ajax. “Hij heeft de ideale leeftijd om nog een stap te maken. Waarheen, dat was dan aan hem. Ik had het nooit gedaan, Ajax, maar ik zat niet in zijn situatie. Dat het gevoelig ligt, weet ook iedereen. Dat wist Steven ook, dat zal hij hebben meegenomen in zijn besluit.”

“Er werd online vaak geschetst dat wij hem niet mochten, maar dat was heel kort door de bocht.” Berghuis heeft inmiddels in samenspraak met Ajax en zijn management aangifte gedaan van vele ernstige bedreigingen aan het adres van zijn gezin en hemzelf na zijn transfer naar Ajax. Dat blijkt uit een brief die zijn management naar de politie heeft gestuurd en in het bezit van De Telegraaf is.

Een deel van de bedreigers heeft het specifiek over 19 december, de dag dat de Klassieker Feyenoord-Ajax in De Kuip op het programma staat. Berghuis wist dat zijn gevoelige transfer van Rotterdam naar Amsterdam zou leiden tot kritiek, maar de berichten die hij kreeg waren zo bedreigend dat zijn management en hij geen andere keus zagen dan naar de politie stappen.