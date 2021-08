Steven Berghuis doet aangifte na ernstige bedreigingen

Woensdag, 11 augustus 2021 om 06:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:40

Steven Berghuis heeft in samenspraak met Ajax en zijn management aangifte gedaan na vele ernstige bedreigingen aan zijn gezin en hemzelf na zijn pikante transfer van Feyenoord naar Ajax. De Telegraaf heeft de brief die het management van de Oranje-international naar de politie heeft gestuurd in zijn bezit. Het bestuur van Ajax steunt Berghuis volledig.

Berghuis stelt dat hij tientallen schokkende dreigementen heeft ontvangen van personen die hem zijn transfer naar Ajax zeer kwalijk nemen. Een deel van de bedreigers heeft het specifiek over 19 december. Dat is niet alleen de dag dat de aanvaller jarig is, maar ook de dag dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip op het programma staat.

“Mijn gezin en ik hebben in ieder geval een deel van deze berichten als zeer bedreigend ervaren en achten het daarom noodzakelijk om aangifte van bedreiging te doen”, schrijft Berghuis in een aangiftebrief aan de digitale recherche. "Gezien mijn verplichtingen bij Ajax heb ik mijn zaakwaarnemer gevraagd om de aangifte voor zover mogelijk namens mij in te dienen."

Volgens het dagblad gaat het om liefst ‘negentien A4’tjes met bedreigingen’. “Vuurpijl meenemen op 19 december en op zijn kop afschieten”, “Hij gaat 19 december niet halen” en “Lekker doodgaan op zijn verjaardag” wordt hem onder meer toegewenst, maar ook vele verwensingen met kk: “Berghuis is een kk Jood, dat ie maar zijn kk nek breekt”, “Vieze vuile hoere kk rat, je kinderen en jij gaan de lul zijn” en “Ik pleeg een aanslag op je kk gezin, ik meen het.”

Ook het spandoek met de naam van Berghuis onder de namen van de doodgeschoten Ajax-supporters Polletje en Peter R. de Vries en de door het account ’Voetbal Ultras’ geplaatste afbeelding van de graffiti in Rotterdam, waarop Berghuis met een grote neus, in een Joods gevangenenpak met Jodenster en de tekst ’Joden lopen altijd weg’ is afgebeeld, zijn door Berghuis aan de politie overhandigd.

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat ook Ajax rekening hield met heftige emoties, maar dat er een grens is gepasseerd. “Er zaten reacties bij die echt veel te ver gaan. Het is goed dat de politie daarmee aan de slag gaat. Wij staan als club volledig achter de aangifte die is gedaan en waar mogelijk helpen wij hem, zodat hij zich volledig kan richten op het voetballen."