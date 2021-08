PSV gaat Amerikaanse aanvaller Dante Sealy contracteren

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 23:41 • Jeroen van Poppel

PSV staat op het punt om zich te versterken met Dante Sealy, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De achttienjarige aanvaller was al eerder op proef op De Herdgang en wordt overgenomen van FC Dallas. De verwachting is dat de overgang deze week wordt afgerond.

Sealy staat in de Verenigde Staten bekend als groot talent en speelde al elf keer in de Major League Soccer voor FC Dalles, al waren dat allemaal korte invalbeurten. De jonge vleugelspits, die op beide flanken uit de voeten kan, was de afgelopen jaren al enkele keren op stage in Eindhoven. Nu maakt hij dus definitief de overstap. Het is de bedoeling dat Sealy aanvankelijk aansluit bij Jong PSV.

Het is niet voor het eerst dat PSV actief is op de Amerikaanse spelersmarkt. Zo brak vorig jaar Richard Ledezma door onder Roger Schmidt. De landgenoot van Sealy scheurde in december zijn kruisband af en is daarvan nog aan het revalideren. De afgelopen jaren speelde ook de Amerikaan Chris Gloster voor PSV, maar die samenwerking liep op een teleurstelling uit. In maart werd Gloster verkocht aan New York City FC.

Vlak voor aanvang van de return in de Champions League tegen FC Midtjylland (0-1 winst) heeft PSV dinsdag ook de contracten van twee talenten verlengd. De Eindhovenaren gaan langer door met Fodé Fofana en Jeremy Antonisse. Fofana gaat zijn contract verlengen tot 2025, terwijl Antonisse straks tot 2024 vastligt. Zodra de laatste details zijn afgerond zullen de handtekeningen worden gezet.