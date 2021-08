Internazionale gaat opvolger Romelu Lukaku snel presenteren

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 23:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Internazionale heeft met Edin Dzeko de vervanger van Romelu Lukaku binnen. Dinsdagavond treedt Fabrizio Romano op Twitter met het nieuws naar buiten dat de spits van AS Roma rond is met i Nerazzuri, waar de 35-jarige afmaker zijn handtekening zet onder een verbintenis tot medio 2023.

Volgens de transfermarktexpert is de deal reeds beklonken en worden de laatste details ‘in de komende uren’ op papier gezet. Daarnaast weet Gianluca Di Marzio van Sky Italia eraan toe te voegen dat Dzeko een jaarlijks salaris gaat opstrijken van zes miljoen euro. Woensdag staat de medische keuring in Milaan op het programma, waarna de transfer spoedig officieel gemaakt zal worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transfer van de 35-jarige Bosniër is een een stroomversnelling terechtgekomen nadat bekend werd dat Lukaku de overstap maakt naar Chelsea. Zaterdag kwam Romano al met het nieuws dat Inter het bod van 115 miljoen euro op de Belg heeft geaccepteerd. Daarmee wordt de 28-jarige spits de duurste aankoop uit de clubhistorie van Chelsea. Met een netto jaarsalaris van twaalf tot dertien miljoen euro wordt Lukaku ook de best betaalde speler.

Dzeko werd de afgelopen dagen al in verband gebracht met een overstap naar Inter. De ervaren spits van Roma was twee jaar geleden ook al in beeld bij Inter, toen juist Lukaku werd aangetrokken. Verder werden ook onder meer Anthony Martial en Duván Zapata al genoemd als mogelijke opvolgers van Lukaku. Roma hoopt zelf zaken te doen met Chelsea en ziet in Tammy Abraham de gewenste spits die het gat moet opvullen dat Dzeko achterlaat.

De Bosnische goalgetter gaat Roma na zes jaar verlaten. In totaal kwam Dzeko namens de Romeinen tot 260 officiële duels, waarin hij 119 keer tot scoren kwam en 55 assists verzorgde. In juli 2016 kwam de spits voor een bedrag van elf miljoen euro over van Manchester City. Daarvoor speelde Dzeko voor VfL Wolfsburg, FK Teplice, Usti nad Labem en Zeljeznicar.