Paris Saint-Germain kan vraag naar shirts van Messi absoluut niet aan

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 23:11 • Jeroen van Poppel

De komst van Lionel Messi zorgt voor recordverkopen bij de fanshop van Paris Saint-Germain. Nog geen uur na de officiële bekendmaking van de komst van de 34-jarige superster zijn de thuisshirts met daarop zijn naam en rugnummer 30 compleet uitverkocht. Het gaat daarbij om de volwassen editie, voor kinderen zijn nog enkele shirts beschikbaar.

PSG kwam dinsdagavond omstreeks 22.30 uur met de officiële bevestiging van Messi als aanwinst. Daarbij gingen de wedstrijdshirts met daarop zijn naam ook direct in de verkoop, maar dat duurde dus niet lang. Binnen het uur waren alle volwassen maten van het blauwe thuisshirt, dat 107,99 euro kost en van het merk Air Jordan is, vergeven.

"Ik ben blij dat ik in Parijs een nieuw hoofdstuk van mijn carrière begin", zegt Messi op de clubsite van PSG. "De visie van de club komt perfect overeen met mijn ambities. Ik weet hoe getalenteerd de spelers en stafleden hier zijn. Ik ben vastberaden om te bouwen aan iets geweldigs voor de club en de fans. Ik kan niet wachten om voet te zetten in het Parc des Princes."

Messi zette dinsdagavond al zijn eerste stappen in het shirt van PSG. Hij is dinsdagavond in het Parc des Princes en bevestigt daar met rugnummer 30 te gaan spelen. Messi hield op het Parijse veld alvast een balletje hoog in het tenue van PSG voor een video van het clubkanaal. Messi heeft bij Paris Saint-Germain een contract ondertekend voor twee seizoenen, met daarbij de optie voor een extra jaar. De Argentijnse superster wordt woensdagochtend om 11.00 uur in een speciale persconferentie voorgesteld als nieuwe aanwinst van PSG.