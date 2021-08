PSV kent laatste horde: Benfica maakt opnieuw indruk tegen Spartak

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 23:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:57

Benfica is de tegenstander van PSV in de laatste voorronde van de Champions League. Nadat Spartak Moskou in de heenwedstrijd al met 0-2 werd verslagen, waren de Portugezen ook in de return ruimschoots te sterk: 2-0. Eerder op de avond wisten de Eindhovenaren zelf al af te rekenen met FC Midtjylland (0-1), dat ook in de eerste wedstrijd met verslagen werd (3-0). PSV gaat op 17 of 18 augustus eerst op bezoek in het Estádio da Luz, waarna de ploeg van Roger Schmidt de klus op eigen veld een week later hoopt te klaren.

In tegenstelling tot het heenduel had trainer Rui Vitoria ditmaal geen basisplek ingeruimd voor Jorrit Hendrix, voor wie de honneurs werden waargenomen door Aleksandr Lomovitskiy. Quincy Promes was nog altijd niet hersteld van zijn blessure en zat niet bij de wedstrijdselectie. De eerste helft was voor de neutrale toeschouwer bepaald geen lust voor het oog, en het eerste doelpunt viel pas na een uur spelen.

Na een afgeslagen voorzet van de rechterkant kreeg João Mario de bal in kansrijke positite voor zijn voeten, waarna hij op overtuigende wijze de 1-0 binnenschoot. Daarmee was de hoop van de Moskovieten op een plek in de laatste voorronde definitief vervlogen. Roman Yaremchuk, die deze zomer overkwam van Gent, maakte als invaller zijn debuut en zette in de slotminuut de eindstand op het scorebord: 2-0.

Roger Schmidt reageerde na afloop van het duel met FC Midtjylland het aanstaande treffen met Benfica, dat de oefenmeester als een 'grote uitdaging' ziet. "Benfica is een zeer ervaren club met een aantal hele goede spelers", zei Schmidt voor de camera van SBS6. "Zij zijn het gewend om Champions League te spelen. Het wordt een hele grote uitdaging", aldus Schmidt.