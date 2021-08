Messi verschijnt in tenue mét rugnummer in stadion van PSG

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:28

Lionel Messi heeft zijn eerste stappen gezet in het shirt van Paris Saint-Germain. De 34-jarige Argentijn is dinsdagavond in het Parc des Princes en bevestigde daar met rugnummer 30 te gaan spelen. Messi hield op het Parijse veld alvast een balletje hoog in het tenue van PSG voor een video van het clubkanaal.

Inmiddels is die video ook gepubliceerd door PSG. De one taker leidt de kijker met opzwepende muziek op de achtergrond door de fanshop van de club, om vervolgens het stadion te betreden via de hoofdingang. Via de kleedkamer gaat de camera richting het veld, om eerst over de tribunes te suizen en uiteindelijk op de middenstip uit te komen. Daar staat Messi in het tenue van PSG met de bal onder zijn voet.

Messi heeft bij Paris Saint-Germain een contract ondertekend voor twee seizoenen, met daarbij de optie voor een extra jaar. De Argentijnse superster wordt woensdagochtend om 11.00 uur in een speciale persconferentie voorgesteld als nieuwe aanwinst van PSG. Dinsdag doorstond Messi zonder problemen de medische keuring al bij zijn nieuwe club, nadat hij zondag in tranen afscheid nam bij Barcelona.

