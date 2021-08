Messi laat speciale Argentinië-clausule opnemen in contract

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 20:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:07

Lionel Messi heeft in de contractonderhandelingen met Paris Saint-Germain aanvullende eisen gesteld met betrekking tot het nationale elftal, zo weet het Argentijnse TyC Sports dinsdag te melden. De 34-jarige aanvaller heeft een clausule afgedwongen die stelt dat wedstrijden met Argentinië prioriteit krijgen boven de duels met zijn club.

Messi, die niet bij Barcelona kon blijven, zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, met daarbij de optie voor een extra jaar. De ervaren aanvaller wil dolgraag doorgaan bij het Argentijnse elftal en heeft daarvoor dus zelfs een clausule laten opnemen in zijn verbintenis, waardoor interlands voorkeur krijgen boven vriendschappelijke én officiële wedstrijden bij PSG.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder heeft Messi afgedwongen dat de medische staf van Argentinië toegang heeft tot de faciliteiten van Paris Saint-Germain. De komst van Messi werd dinsdag officieel bevestigd door de Franse grootmacht. RMC Sport schreef eerder dat Neymar zijn rugnummer 10 had aangeboden aan Messi, die daar vriendelijk voor bedankte. Marca meldde maandag dat de voormalige ster van Barcelona met rugnummer 30 te bewonderen zal zijn in Parijs, hetgeen bevestigd wordt door TyC Sports.

Messi speelde als jeugdspeler met nummer 30 op de rug. Hij debuteerde er tevens mee in het eerste elftal van Barcelona, toen hij door Frank Rijkaard werd ingezet in oktober 2004. Tot het eind van het seizoen 2005/06 droeg hij nummer 30; daarna stapte Messi over naar nummer 19. Vanaf de zomer van 2008 tot aan zijn afscheid speelde de Zuid-Amerikaan vervolgens met zijn bekende nummer 10.