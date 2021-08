FC Twente krijgt onaangename verrassing uit Italië: ‘Dan stoppen we ermee'

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 20:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:29

Denilho Cleonise gaat mogelijk toch niet de overstap maken naar FC Twente, zo meldt technisch directeur Jan Streuer. De leidsman van de Tukkers sprak eind juli tegenover TC Tubantia nog de verwachting uit dat de negentienjarige aanvaller ingelijfd zou worden. Dinsdagavond laat Streuer in gesprek met hetzelfde dagblad echter weten dat de eventuele transfer toch afketst vanwege de radiostilte van voormalig werkgever Genoa.

Cleonise beschikte over een aflopend contract bij de Italiaanse club en traint al sinds begin juli mee bij Twente, dat van plan was de linksbuiten definitief over te nemen. De aanvaller, die op zeventienjarige leeftijd van Ajax naar Genoa vertrok, speelde bovendien al mee in het verloren oefenduel met Lazio (0-1) van afgelopen zaterdag. Toch dreigt een deal met de Cleonise nu in het water te vallen, en dat heeft volgens Streuer alles te maken met de houding van Genoa.

“Wij kregen de informatie vanuit zijn hoek dat hij transfervrij was”, vertelt Streuer. “Dus hebben we hem op proef laten komen. Omdat we financieel niet verrast wilden worden, hebben we gevraagd of Genoa op papier wilde bevestigen dat hij transfervrij was. Maar die bevestiging werd maar niet gegeven”, aldus de Streuer, die eerder deze week ook al verrast werd door de Italianen. “Genoa had hem toch een contract aangeboden, waardoor wij sowieso een opleidingsvergoeding voor hem moeten betalen. Dat gaat om enkele tonnen. En dat geld hebben we niet liggen, zeker niet voor een jonge speler.”

Naar aanleiding van de ‘onaangename verrassing’ heeft Twente dinsdag een tegenvoorstel neergelegd bij Genoa, maar de club uit de Serie A antwoordde daar nog niet op. Streuer heeft een ultimatum gesteld en trekt de stekker uit de transfer als Genoa woensdag nog niet heeft gereageerd. “Anders stoppen we ermee. Dit had allang rond moeten zijn, het duurt veel te lang. Voor die jongen is dat heel vervelend, want hij heeft het heel goed naar de zin, wil graag en heeft het goed gedaan. Maar er zit al weken geen enkele beweging in de zaak en op een gegeven moment is het klaar”, besluit Streuer.