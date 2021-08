Barcelona in grote problemen: Depay is nog altijd niet ingeschreven

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:15

Barcelona heeft tot zaterdag de tijd om zijn nieuwe aanwinsten in te schrijven in LaLiga. Als de Catalanen er niet in slagen om binnen die tijd een aanzienlijke verlaging van de salarislasten te realiseren, mogen Memphis Depay, Emerson Royal en Eric García niet meedoen tegen Real Sociedad. Barcelona zoekt nog altijd naar een oplossing, maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig.

Vrijdagavond om 23.59 uur moet de spelerslijst ingeleverd worden voor de openingswedstrijd in de Spaanse competitie, zondag thuis tegen Real Sociedad. Barcelona heeft de salarislimiet in LaLiga overschreden en moet spelers van de loonlijst halen om de nieuwe aanwinsten te kunnen inschrijven. Volgens AS is de salarislast inmiddels teruggebracht naar 95 procent van de clubinkomsten. Dat moet 73 procent worden om te voldoen aan de regels van LaLiga.

Barcelona hoopt het probleem op te lossen door afscheid te nemen van zijn grootverdieners Samuel Umtiti en/of Miralem Pjanic. De fans van Barça hadden het zondagavond tijdens de wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus (3-0 zege) voorzien op beide spelers. Umtiti werd tijdens zijn presentatie en bij ieder balcontact uitgefloten door de fans en was vervolgens niet aanwezig bij de prijsuitreiking. Ook Pjanic had te maken met fluitconcerten van de eigen supporters.

Volgens Mundo Deportivo lijkt het er niet op dat Barcelona op korte termijn van Umtiti af komt. De Fransman wil zijn contract tot medio 2023 in principe uitdienen, tenzij er een club voor hem komt die meedoet om prijzen. Verder staat Pjanic weliswaar in de belangstelling van Juventus, maar de Italiaanse grootmacht richt zich volgens AS vooral op de komst van Manuel Locatelli van Sassuolo.

Overigens sluit de definitieve inschrijftermijn in LaLiga op 31 augustus. Tot die tijd heeft Barcelona dus om zijn salarislasten te reduceren en om ook Sergio Agüero in te kunnen schrijven. Daarmee heeft Barça iets minder haast dan met Depay, Emerson en García, omdat Agüero door een kuitblessure tien weken uitgeschakeld is en daardoor sowieso niet voor november in actie kan komen.