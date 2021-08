‘Ik wilde naar Dortmund of AS Roma, maar Ajax eiste plots meer geld’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:22

Nicolai Boilesen brak tien jaar geleden als veelbelovend talent door bij Ajax, maar de inmiddels 29-jarige linkervleugelverdediger verliet Amsterdam in 2016 zonder een transfersom op te brengen. Dat had volgens Boilesen ook anders kunnen lopen, want een jaar voor zijn vertrek was er voldoende interesse vanuit het buitenland. Het lag volgens de Deen aan de vraagprijs van Ajax dat een transfer niet tot stand kwam.

Boilesen blikt tegenover het Deense TV3 terug op zijn periode in Amsterdam. In 2015 lag de wingback nog één jaar vast bij Ajax en stond hij in de belangstelling van Borussia Dortmund, AS Roma en Galatasaray. "Die hele zomer heb ik geprobeerd om weg te komen en er waren drie clubs met wie ik goede gesprekken voerde", aldus Boilesen. "Ik wilde naar een van deze clubs overstappen, maar toen deze clubs zich bij Ajax meldden kregen ze een hogere vraagprijs te horen dan dat ik met Ajax had afgesproken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax verlangde vier miljoen euro voor Boilesen, zo herinnert hij zich. De drie geïnteresseerde partijen wilden dat niet betalen, maar Genoa kwam wél tot een akkoord met Ajax. "Ik ben daar nog wel op bezoek geweest, maar ik kreeg niet het gevoel dat ze me écht wilden hebben. Ze wisten ook niet heel veel over me, dus dat voelde niet goed", legt Boilesen uit. Een transfer bleef in de zomer van 2015 vervolgens uit voor de vleugelverdediger.

De contractverlenging die Ajax hem daarna bood weigerde Boilesen, waarna de toenmalige trainer Frank de Boer hem uit de A-selectie zette. "Ik weet nog dat ik op trainingscomplex De Toekomst kwam en mijn rugnummer kwijt was, zonder dat ik daarover was ingelicht. Ik heb een jaar getraind met Jong Ajax, mocht geen wedstrijd meer spelen. Als ik Frank de Boer of Marc Overmars op de club tegenkwam, deden ze alsof ik niet meer bestond." Zonder nog een wedstrijd te spelen vertrok Boilesen in 2016 transfervrij naar FC Kopenhagen, waar hij nog altijd speelt.