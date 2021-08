Jan van Halst ziet veel herkenning: ‘Ajax moet aan de slag met hem’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 18:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:01

Jan van Halst is van mening dat Ajax een hartig woordje moet gaan spreken met Nicolás Tagliafico. De linksback kreeg in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV een directe rode kaart, waarmee hij zijn ploeg benadeelde. Het is niet voor het eerst dat de Argentijn kritiek krijgt vanwege acties die leiden tot kaarten. Van Halst herkent zichzelf in Tagliafico en vermoedt dat de linksachter last heeft van een ‘overdreven bewijsdrang’.

Dinsdag laat Van Halst in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat Ajax met Tagliafico ‘aan de slag moet’. En dat is een understatement, zo blijkt uit de kritische woorden van de analyticus, die het ‘hoog tijd’ vindt dat de spelers van Ajax betrouwbaarder worden. “Fel en temperamentvol, oké, maar die domme tackles moeten eruit. Zeker op het niveau waar Ajax nu op acteert”, vindt de oud-Ajacied, die zich overigens wel kan verplaatsen in de Argentijn.

“Volgens mij heeft hij last van een overdreven bewijsdrang. Ik ken dat gevoel. Je wil voorop gaan in de strijd. Helemaal in topduels. Ik had dat in het begin van mijn carrière heel erg. Je jut elkaar in de catacomben al op: ‘Kom op, we pakken ze.’ Alleen vertaalde ik dat vervolgens letterlijk naar het veld. Ik schaamde me op een gegeven moment. En ik merkte toen ik het niet meer deed, dat ik ook zonder overeind bleef. Het is een grote misvatting om te denken dat tackles noodzakelijk zijn om voorop te gaan in de strijd.”

“Hij heeft dat ook niet nodig”, vervolgt Van Halst. “Dat moet hij tijdens trainingen eens proberen, ook omdat hij inmiddels een naam en stempel heeft bij scheidsrechters en tegenstanders daar dankbaar gebruik van maken door moord en brand te schreeuwen”, aldus de analist, die niet uitsluit dat het uitblijven van de gewenste transfer te maken heeft met het vele aantal kaarten (42, sinds januari 2018) dat Tagliafico pakte. “Clubs kijken toch naar data.”

De Argentijn ontving zijn rode kaart kort voor rust in het duel PSV. Hij zette een tackle in op André Ramalho en werd door arbiter Björn Kuipers van het veld gestuurd. Ajax heeft inmiddels een schikkingsvoorstel van de KNVB voor een schorsing van Nicolás Tagliafico geaccepteerd. De club gaat akkoord met een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Daardoor mist Tagliafico de Eredivisie-wedstrijden tegen NEC (thuis) en FC Twente (uit). Op 29 augustus kan hij er thuis tegen Vitesse weer bij zijn.