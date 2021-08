Roger Schmidt wijzigt PSV op twee plekken voor return in Denemarken

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 18:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

De opstelling van PSV voor de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op bezoek bij FC Midtjylland is bekend. Roger Schmidt gunt Davy Pröpper zijn eerste basisplaats sinds hij deze zomer terugkeerde bij PSV. Dat gaat ten koste van aanvoerder Marco van Ginkel, die rust krijgt. Verder komt Jordan Teze in het elftal voor Philipp Mwene. De wedstrijd begint om 20.00 uur in de MCH Arena in Herning.

Pröpper schoof een dag voor de wedstrijd tegen Midtjylland aan bij Schmidt voor de persconferentie. Een ongeschreven regel in het voetbal luidt dat de aanwezige speler op het persmoment een basisplaats heeft, waardoor het starten van Pröpper geen verrassing meer was. “Het is niet aan mij, de opstelling is ook nog niet duidelijk", zei de 29-jarige middenvelder maandag nog. "Ik kan er dus nog niet te veel over zeggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In zijn invalbeurten tegen Galatasaray, FC Midtjylland en Ajax maakte Pröpper een goede indruk. “Ik heb vorig jaar niet heel veel gespeeld bij Brighton & Hove Albion en heb een korte voorbereiding gehad. Ik voel me goed, als ik erin kom, ben ik er klaar voor”, benadrukte de middenvelder, die in de duels met Galatasaray in totaal 48 minuten meedeed, tegen FC Midtjylland twintig minuten op het veld stond en afgelopen zaterdag tegen Ajax 29 minuten voor tijd in het veld kwam.

Buiten Pröpper en Teze begint PSV in de inmiddels vertrouwde opstelling. Dat houdt in dat Joël Drommel in het doel staat, terwijl de verdediging bestaat uit Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Philipp Max. Op het middenveld vormt Pröpper het controlerende blok met Ibrahim Sangaré, terwijl Mario Götze op tien voor de creativiteit moet zorgen. Ook de aanvalslinie met Noni Madueke, Eran Zahavi en Cody Gakpo voelt inmiddels vertrouwd bij PSV.

PSV won het thuisduel vorige week overtuigend met 3-0 en reisde dan ook met een uitstekende uitgangspositie af naar Denemarken. Als de Eindhovenaren de play-offs van de Champions League bereiken, dan is Benfica of Spartak Moskou de tegenstander. Beide ploegen staan dinsdagavond gelijktijdig met PSV tegenover elkaar, nadat Benfica het duel in Rusland met 0-2 won.

Opstelling FC Midtjylland: Lössl; Cools, Nicolaisen, Paulinho, Andersson; Dyhr, Evander, Onyedika; Dreyer, Mabil, Brumado

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Pröpper, Sangare; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi