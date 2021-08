Ook Iniesta reageert op vertrek Messi: ‘Nooit eerder zag ik een speler als hij'

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 18:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:16

Nog altijd stromen de reacties binnen van voormalig ploeggenoten en trainers van Lionel Messi over het vertrek van de Argentijnse wereldster bij Barcelona. Dinsdag maakte Paris Saint-Germain de komst van Messi wereldkundig met een cryptische video. Ook Andrés Iniesta, die bij Barcelona vele jaren samenspeelde met Messi, leeft tegenover AFP mee met de noodlijdende club en iedereen die Barça en Messi lief heeft.

"Barcelona is bij wijze van spreken Messi", reageert Iniesta terneergeslagen op het vertrek van zijn voormalig ploeggenoot. Naast veel gezamenlijke prijzen zag Iniesta in 2010 als nummer twee de Ballon d'Or aan zijn neus voorbij gaan ten koste van Messi. "Het is onvoorstelbaar wat hij al die jaren gepresteerd heeft. Ik kan nog niet bevatten dat hij weg is. Maar ik ken de huidige situatie bij Barcelona niet. Wat ik weet is dat het pijn doet en dat de club tijd nodig heeft om van deze enorme tegenslag te herstellen. Ongetwijfeld hebben de omstandigheden niet toegelaten dat Messi bleef."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tot drie jaar gleden was Iniesta bij nagenoeg alle prijzen aanwezig die Messi ook aan zijn palmares toevoegde. In 2018 besloot de Spaanse middenvelder Barcelona achter zich te laten voor een avontuur bij het Japanse Vissel Kobe, waar hij nog altijd actief is. "Messi was alles. Iemand die het team overstijgt, hoe goed de anderen misschien ook waren. Niet eerder zag ik een voetballer zoals hij en ik denk niet dat ik er ooit nog zo één ga zien. Hij stond er altijd, jaren achter elkaar."

Iniesta verwacht echter niet dat Barça zwaar te lijden heeft onder het vertrek van Messi. De Spaanse grootmacht wist in de voorbereiding vier van de vijf oefenduels te winnen. Alleen van RB Salzburg werd met 2-1 verloren. "De trainer (Ronald Koeman, red.) en de spelers hebben het in zich dit op te vangen", vervolgt Iniesta. "En er zijn goede nieuwe jongens bijgekomen. Ik denk dat Barcelona bij de beste elftallen van de wereld blijft behoren." Barcelona start komende zondag een nieuw seizoen in LaLiga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De eerste El Clásico wordt op 24 oktober afgewerkt.