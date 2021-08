Internazionale maakt einde aan uitzichtloze situatie en ontbindt contract

Internazionale en Radja Nainggolan gaan per direct uit elkaar, zo maakt de Italiaanse club dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Belgische middenvelder vertrekt daarmee na twee keer verhuurd te zijn geweest aan Cagliari definitief uit Milaan. Nainggolan werd in 2018 door Inter overgenomen van AS Roma, maar wist nooit een onuitwisbare indruk achter te laten. Sky Sport verzekert dat beide partijen 'een goede exit' tegemoet gaan.

"Internazionale maakt bekend dat het overeenstemming heeft bereikt met Radja Nainggolan over de beëindiging van het contract", schrijft Inter dinsdag op de website. Het contract van de Belg liep nog door tot volgend jaar zomer. Het vroegtijdige vertrek van Nainggolan bij Inter komt allesbehalve uit de lucht vallen, daar de middenvelder al een aantal jaren niet in de plannen voorkomt van de regerend landskampioen. De dertigvoudig Belgisch international keerde afgelopen zomer terug van een eerste verhuurperiode bij Cagliari, maar wist trainer Antonio Conte geenszins te overtuigen van zijn meerwaarde.

?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club ?? https://t.co/O2cMtdcFtz — Inter ?????? (@Inter) August 10, 2021

De oefenmeester deed afgelopen seizoen in slechts vier competitieduels een beroep op Nainggolan, die ook kampte met fysiek ongemak. Daarop besloot de club hem in de winter opnieuw te verhuren aan Cagliari. Bij i Rossoblù beleefde de middenvelder vanaf 2009 zijn grote doorbraak in het profvoetbal. Na vierenhalf jaar op Sardinië werd Nainggolan in januari 2014 voor vijftien miljoen euro verkocht aan AS Roma. Ook in de Italiaanse hoofdstad ging het Nainggolan voor de wind: hij was vijf seizoenen lang onbetwiste basisspeler bij de Romeinen, totdat hij in 2018 voor liefst 38 miljoen euro aan Internazionale werd verkocht.

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts met de carrière van Nainggolan. Hoewel hij in zijn eerste jaar bijna altijd verzekerd was van zijn basisplaats, waren zijn prestaties niet zoals de clubleiding van Inter had verwacht. In zijn eerste huurperiode bij Cagliari wist hij 6 keer te scoren in 26 competitieduels. Vanaf januari ging Nainggolan de concurrentiestrijd aan met Razvan Marin, die door Cagliari werd gehuurd van Ajax. Laatstgenoemde werd deze zomer definitief overgenomen van Ajax.