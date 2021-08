Neymar neemt voorschot op presentatie en heet Messi welkom via Instagram

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 15:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:54

Als voorschot op de officiële presentatie heeft Neymar Lionel Messi alvast van harte welkom geheten bij Paris Saint-Germain. Dat deed de Braziliaanse wereldster via Instagram. Messi staat op het punt om een meerjarig contract te tekenen bij PSG, nadat zijn contract bij Barcelona niet kon worden verlengd. Neymar en Messi speelden eerder samen bij de Spaanse topclub en worden in Parijs met elkaar herenigd.

Volgens Fabrizio Romano stond Neymar aan de basis van de overgang van Messi naar PSG. Hij belde meermaals met zijn Argentijnse vriend en kondigde afgelopen weekend bij zijn teamgenoten aan dat Messi zou komen. Dinsdagmiddag kondigde Neymar via Instagram aan dat de komst van Messi nagenoeg rond is, daar hij een foto uit hun tijd bij Barcelona het web opslingerde. "Weer samen", luidde de begeleidende tekst, inclusief een blauw en een rood hartje.

Neymar has just announced Leo Messi signing on his Instagram account: “Back together”. ???????? #Messi ...and Ney has been key to sign his big friend Messi. Calling him, texting him and announcing to his team-mates last weekend that Leo was coming. Now it’s done and completed. ???? pic.twitter.com/hGquyN4ihe