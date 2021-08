Feyenoord staat op het punt huurovereenkomst te sluiten met RKC Waalwijk

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 15:24

Achraf el Bouchataoui gaat Feyenoord spoedig verlaten. RTV Rijnmond meldde eerder op de dag al dat de 21-jarige middenvelder mocht vertrekken bij de Rotterdammers, daar hij niet in de plannen voorkomt. Mikos Gouka, Feyenoord-watcher voor het Algemeen Dagblad, meldt nu dat El Bouchataoui op het punt staat om op huurbasis de overstap naar RKC Waalwijk te maken.

Op basis van de afgelopen weken was wel duidelijk dat El Bouchataoui niet in de plannen van Arne Slot voorkwam. De middenvelder behoorde tijdens de wedstrijden in de Conference League nog niet tot de selectie. Feyenoord communiceerde dat hij het bezoek aan FC Drita (0-0) aan zich voorbij liet gaan vanwege privé-omstandigheden, maar voor de return tegen de Kosovaren en het uitduel met FC Luzern behoorde El Bouchataoui eveneens niet tot de wedstrijdselectie. In de oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid kreeg hij geen speelminuten.

El Bouchataoui mag Feyenoord dus verlaten en het lijkt er momenteel op dat hij de overstap naar RKC Waalwijk gaat maken. Het is de tweede keer dat de middenvelder Feyenoord tijdelijk verlaat, want hij speelde in 2020 al een halfjaar op huurbasis voor FC Dordrecht. De door Feyenoord opgeleide El Bouchataoui speelde voorlopig vijf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, allemaal in het afgelopen seizoen.