Perez: ‘Hij kan iets met de bal wat de meesten niet kunnen, dat niet te koop is’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 15:02 • Chris Meijer • Laatste update: 15:10

Kenneth Perez hoopt dat bij Mohamed Ihattaren snel het kwartje valt. De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler is onderwerp van gesprek in het programma De Ultieme Voorbeschouwing van ESPN. De analisten concluderen dat er voorlopig niemand in geslaagd is om Ihattaren bewust te maken van het feit dat er over een lange termijn arbeid geleverd moet worden om te slagen in het topvoetbal.

“Zal Ihattaren gekeken hebben naar de arbeid die Madueke in een wedstrijd steekt? Dat hij fit is teruggekomen, tja. Je bent profvoetballer. Als je kijkt naar het voetbal en het systeem dat Roger Schmidt wil spelen, zie ik op geen enkele positie een rol weggelegd voor Ihattaren. Ook niet op tien, op de positie van Mario Götze. Want hij legt er ook veel arbeid in”, zo begint Marciano Vink in het praatprogramma. Perez is het niet met zijn collega-analist eens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het voetballen dat hij kan, kun je niemand leren. Hard werken kun je wel iemand leren”, benadrukt de Deense analist. “Dus ik vind het jammer dat hij daar zelf niet voor open heeft gestaan of dat het kwartje niet is gevallen. We hebben te maken met een jongen van negentien, waarschijnlijk met een puberbrein. Daar is heel veel begeleiding voor nodig en ik geloof echt wel dat ze bij PSV het gevoel hebben dat ze er alles aan gedaan hebben. De druppel is natuurlijk wel dat hem is ingefluisterd om zich ziek te melden en naar Nice te gaan. Ook niet handig. Al neem ik hem dat niet eens kwalijk, maar zijn entourage.”

“Je zou zeggen dat er iemand moet zijn die grip op hem krijgt. Die hem aait, maar ook een schop onder zijn kont kan geven. Ik kan me vorig seizoen een moment herinneren dat hij een conflict met Schmidt had gehad en kort daarna was ik bij een training, daarop ging hij volle bak”, gaat Hans Kraay junior verder. “Dat zijn korte periodes, maar het gaat om de lange termijn”, reageert Perez. “Hij kan iets met de bal wat de meesten niet kunnen, iets dat niet te koop is. Alleen het andere gedeelte… Als hij nu de juiste keuze gaat maken en volwassen gaat worden, blikken we hier over vijf jaar op terug als hij een topspeler is. Het kan ook zijn dat we niks meer van hem horen.”

“Het is zo’n ongelofelijke, leuke jongen. Maar hij zegt zelf ook dat hij slecht kan omgaan met teleurstellingen”, relativeert Kraay. Perez haalt aan dat het in het voetbal ‘lastig’ is als je niet met teleurstellingen kunt omgaan. “Want het gaat erom hoe je het handelt als het even tegenzit. Spelers kijken van week tot week, dus dan is het teleurstelling op teleurstelling. Eigenlijk moet je als het even tegenzit juist een planning maken over de lange termijn.”

“Het hangt er ook van af hoe je omgaat met teleurstellingen. Of je met zo’n sik in de kleedkamer gaat zitten. Ondanks dat hij pas negentien is, heeft hij toch een behoorlijke status bij PSV. Je kan het ook omzetten in: ‘Die klootzak van een trainer’”, reageert Kraay. Perez denkt echter dat niet voornamelijk te maken heeft met ‘hoe je bent als persoon’. “Hij is een fijnbesnaarde speler, dat zijn niet de spelers die zeggen: ‘Nu ga ik echt tekeer’. Er hoort een werkethos bij, dat hij nu nog niet heeft.”

Vink vraagt zich af of er hierin een rol is weggelegd voor Ihattarens zaakwaarnemer Mino Raiola. “Als je ziet dat jouw speler het zo lastig heeft, zo afglijdt en het niet botert met de trainer, kun je hem ook naar je toehalen en zeggen: ‘Luister, je kunt een heel hoop vinden van je trainer. Maar er zit ook een heel hoop eigen schuld bij. Als hij dit van je vraagt, kun je gewoon zeggen dat je gaat kijken wat je kunt doen’. Dat is niet gebeurd, denk ik.”