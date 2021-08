Romelu Lukaku keert na zeven jaar definitief terug bij Chelsea

Donderdag, 12 augustus 2021 om 18:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:09

Romelu Lukaku keer definitief terug bij Chelsea, zo maakt de club uit Londen donderdagavond bekend via de officiële kanalen. De centrumspits komt over van Internazionale en tekent bij Chelsea een meerjarig contract. Eerder stond Lukaku tussen 2011 en 2014 onder contract bij the Blues. Chelsea betaalt naar verluidt een bedrag van van rond de 115 miljoen euro. Daarmee wordt de 28-jarige spits de duurste aankoop uit de clubhistorie van Chelsea. Met een netto jaarsalaris van twaalf tot dertien miljoen euro, exclusief bonussen, wordt Lukaku ook de best betaalde speler, zo werd eerder al bekend.

De transfer van Lukaku naar Chelsea zat er al enige tijd aan te komen. Zo werd hij gespot op het vliegveld in Milaan en kondigde hij zelf aan met nieuws te komen richting de fans van Inter. Binnen het Italiaanse kamp leidde de belangstelling van Chelsea voor Lukaku lange tijd tot grote onrust. Trainer Simone Inzaghi en de directie, bestaande uit Beppe Marotta en Piero Ausilio, wilden Lukaku absoluut niet laten vertrekken. Voorzitter Steven Zhang besloot desalniettemin in te gaan op een verbeterd aanbod van Chelsea. De transfer van Lukaku is een absolute recordtransfer: de hoogste uitgaande overgang stond op naam van Zlatan Ibrahimovic, die in 2009 voor 69,5 miljoen euro aan Barcelona werd verkocht.

Op de website van Chelsea laat de spits weten zeer verheugd te zijn met de transfer. “Ik ben blij, gezegend om terug te zijn bij deze prachtige club. Ik heb Chelsea als kind gesteund. De toekomstvisie van de club past perfect bij mijn ambities. Deze kans komt op het juiste moment en we kunnen samen veel succes hebben", aldus de kersverse aanwinst.

Het vertrek van Lukaku ging niet helemaal geruisloos voorbij in Italië. Boze supporters uitten hun onvrede door muurschilderingen van Lukaku buiten San Siro te bekladden met verf. De aanvaller gaf recent aan bij Inter te zullen blijven, maar kon die woorden dus niet waarmaken. Met de transfer naar Chelsea keert Lukaku terug op het oude nest. De aanvaller stond tussen 2011 en 2014 al onder contract bij de zesvoudig winnaar van de Premier League, maar kwam slechts tot vijftien wedstrijden in de hoofdmacht. Via Everton en Manchester United kwam hij in 2019 terecht bij Inter, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd.

Het vertrek van Lukaku is de zoveelste tegenvaller voor Inter deze zomer. Eerder vertrok Antonio Conte al en ook Achraf Hakimi trok de deur in Milaan achter zich dicht. Laatstgenoemde maakte voor veel geld de overstap naar Paris Saint-Germain. Lukaku werd met Inter voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië, mede dankzij 24 doelpunten en 10 assists van de Belg zelf. De Belgische spits kan in Londen een jaarsalaris van twaalf tot dertien miljoen euro plus drie miljoen euro aan variabelen tegemoet zien, terwijl hij in Milaan een contract had voor 8,5 miljoen euro per jaar.