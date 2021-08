Rafael van der Vaart aan de slag als assistent-trainer en clubambassadeur

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 13:52 • Chris Meijer • Laatste update: 14:03

Esbjerg fB heeft Rafael van der Vaart gestrikt als assistent-trainer en ambassadeur van de club, zo meldt de Deense club via de officiële kanalen. De oud-international gaat zich binnen die functies bezighouden met het ‘ontwikkelen en verbeteren van spelers, zowel op als buiten het veld’. Van der Vaart sloot in 2018 zijn actieve carrière in dienst van Esbjerg af en woont nog altijd in de Deense plaats, omdat zijn vriendin Estavana Polman daar ook handbalt. Het is de eerste trainersfunctie voor Van der Vaart, die na het besluiten van zijn loopbaan voorlopig voornamelijk werkzaam was als analist voor de NOS en Ziggo Sport.

Bij Esbjerg wordt Van der Vaart de assistent van Peter Hyballa. De eerste weken van de Duitse trainer in Deense dienst verliepen de uiterst onrustig en de spelers vroegen openlijk om zijn ontslag. "Ze hebben mij gevraagd om daar weer een beetje rust en plezier te creëren en Peter te helpen”, liet Van der Vaart vorige week bij Ziggo Sport weten. Volgens de oud-middenvelder was er sprake van een ‘rommelige situatie’ bij Esbjerg, dat uitkomt op het tweede niveau van het Deense voetbal.

“Ik vind Peter een geweldige trainer. Door zijn manier van denken, hoe enthousiast hij is. Alleen zijn manier van communiceren komt daar hard aan. 21 spelers hebben getekend, waaronder ook spelers die gewoon aanvoerder zijn gemaakt en worden opgesteld. Dat is een beetje Deens, achter de meute aanlopen”, sprak Van der Vaart. “Het lijkt me geweldig om tussen die gasten in te staan. Een beetje meedoen, met de jonge spelers bezig zijn. Ik ben er toch. Zoals ik altijd al zeg, mijn hele leven is een grote vakantie. Dat kan ik net zo goed daar doen.”

Van der Vaart en Esbjerg - waar zijn vijftienjarige zoon Damián in de jeugd speelt en sinds vorige week met Ramón ten Hove ook een Nederlandse doelman onder contract staat - zijn er nu dus ogenschijnlijk uitgekomen. “Ik woon al een aantal jaar in de stad en voel me verbonden met Esbjerg. Ik ben een voetbalfanaat, dus het is een logische stap om een rol te krijgen bij de club. Ik ga proberen mijn ervaring over te brengen, zodat we een volgend niveau kunnen bereiken”, zegt Van der Vaart op de clubwebsite. “Ik kijk er naar uit en ben dankbaar voor de kans die het bestuur me heeft gegeven.”

“We zijn heel blij dat Rafael terugkeert bij ons, nadat hij zijn illustere carrière hier eerder al had afgesloten. Hij zal waardevolle adviezen aan spelers en staf gaan geven, om de alles rond te club te professionaliseren”, laat Paul Conway namens het bestuur van Esjbjerg weten. Esbjerg is dramatisch aan het seizoen begonnen, met slechts één punt uit drie wedstrijden. Afgelopen weekeinde werd er met maar liefst 5-0 verloren van koploper Lyngby.