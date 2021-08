Real maakt gang naar de rechter na nieuwe deal: ‘Wij kunnen dit niet steunen’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 13:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:01

Real Madrid gaat zowel een civiele als strafrechtelijke procedure starten tegen onder meer de president van LaLiga, de heer Javier Tebas. Aanleiding is de nieuwe miljardendeal die de Spaanse voetbalcompetitie heeft gesloten met investeringsfonds CVC Capital Partners. Real is het niet eens met de deal en heeft dinsdag via de officiële kanalen aangekondigd met maatregelen te zullen komen. LaLiga bevestigde vorige week een miljardendeal te hebben gesloten met de private-equityfirma CVC Capital Partners.

Het bedrijf neemt voor 2,7 miljard euro een minderheidsbelang van tien procent in de Spaanse competitie. De deal kan clubs met weinig geld, waaronder met name Barcelona, helpen om de financiën te herstellen na de klap die de coronapandemie heeft veroorzaakt. "De raad van bestuur van Real Madrid is unaniem overeengekomen om zowel civiele als strafrechtelijke procedures te starten tegen de president van LaLiga, de heer Javier Tebas, tegen de heer Javier de Jaime Guijarro die verantwoordelijk is voor het CVC Fund en tegen het CVC Capital Partners SICAV-FIS Fund zelf", schrijft Real op zijn website.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ook heeft de Raad van Bestuur besloten om alle mogelijke juridische stappen te ondernemen die passend worden geacht met betrekking tot de overeenkomst tussen LaLiga en het CVC Fonds. Real Madrid kan zo'n operatie niet steunen", vervolgt het statement. Volgens Mundo Deportivo kunnen clubs als Barcelona nieuwe spelers, inclusief Lionel Messi, na het bekrachtigen van de investeringsdeal vrijwel direct alsnog inschrijven. Op dit moment kan Barcelona geen nieuwe spelers inschrijven omdat het salarislimiet in LaLiga ver is overschreven.

De investering van 2,7 miljard euro van CVC Capital Partners komt voor negentig procent ten goede aan de clubs in LaLiga. De Spaanse competitie wil het geld gebruiken om wereldwijd door te groeien en om 'een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf' te worden. Het doel is om het gat met de Premier League te dichten. CVC nam eerder overigens ook een belang in de Formule 1, terwijl gesprekken met de Serie A op niets uitliepen.