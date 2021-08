‘Diego Simeone nam tevergeefs persoonlijk contact op met Lionel Messi’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 13:03 • Chris Meijer

Lionel Messi gaat zijn carrière vervolgen bij Paris Saint-Germain, maar had ook de overstap kunnen maken naar Atlético Madrid. Ignacio Miguélez, journalist voor de Spaanse televisiezender Movistar+, schrijft op Twitter dat Diego Simeone hoogstpersoonlijk contact opnam met de 34-jarige aanvaller om hem over te halen om voor los Colchoneros te kiezen. Ondanks dat Messi en zijn entourage de optie serieus hebben overwogen, is het niet van een binnenlandse overstap gekomen.

“Nu Messi heel dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain is, zal ik het vertellen. Een van de clubs die geïnteresseerd was in Messi, was Atlético Madrid. Cholo had persoonlijk de leiding en belde Messi. Ondanks dat Leo en zijn familie de optie serieus hebben overwogen, is het er niet van gekomen”, schrijft Miguélez. Messi had in Madrid herenigd kunnen worden met zijn boezemvriend Luis Suárez. Atlético haalde de Uruguayaanse spits een jaar geleden voor zes miljoen euro weg bij Barcelona.

Het min of meer gedwongen vertrek van Súarez zette naar verluidt ook kwaad bloed bij Messi. Atlético kroonde zich afgelopen seizoen met Suárez in de gelederen ten koste van Barcelona tot kampioen van Spanje. De Argentijnse tak van ESPN meldt dat naast Atlético ook Tottenham Hotspur een van de clubs met serieuze belangstelling voor Messi was. De Argentijnse aanvaller heeft echter gekozen voor een transfervrije overstap naar PSG, nadat Barcelona vanwege de Financial Fair Play-regels van LaLiga niet in staat was om zijn contractverlenging af te ronden.

Verschillende internationale media hebben melding gemaakt van een akkoord tussen Messi en PSG over een tot medio 2023 lopend contract, met een optie voor nog een seizoen. Hij gaat volgens transferexpert Fabrizio Romano een jaarsalaris van 35 miljoen euro opstrijken in Parijs. Het is de bedoeling dat Messi dinsdag al voet op Franse bodem zet en aansluitend medisch gekeurd zal worden. Als dat geen problemen oplevert, volgt woensdag de presentatie in het Parc des Princes.