Inter-fans hebben het gemunt op Lukaku in aanloop naar transfer

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 12:48 • Mart Oude Nijeweeme

De aanstaande transfer van Romelu Lukaku naar Chelsea wordt niet door iedereen met gejuich ontvangen. De spits van Internazionale, die op het punt staat de overstap te maken naar de Engelse grootmacht, is het mikpunt geworden van vandalisme rond San Siro. Boze fans hebben verschillende muurschilderingen van Lukaku beklad en bespoten. Ook zijn spandoeken opgehangen met dreigende teksten.

Lukaku heeft in Milaan ondertussen het eerste deel van de medische keuring van Chelsea doorstaan en een overstap gaat er dan ook echt van komen, zo meldde Fabrizio Romano maandagavond. Zaterdag kwam de transfermarktexpert al met het nieuws dat Internazionale het bod van 115 miljoen euro heeft geaccepteerd. Daarmee wordt de 28-jarige spits de duurste aankoop uit de clubhistorie van Chelsea. Met een netto jaarsalaris van twaalf tot dertien miljoen euro wordt Lukaku ook de best betaalde speler.

De bekladdingen buiten San Siro zijn afkomstig van Curva Nord, de harde kern van Inter. De groep richt zich in een statement op Facebook tot de Belg. "Beste Lukaku, we hadden eerlijk en transparanter gedrag van je verwacht", valt er te lezen. "Hoewel wij je hebben verwelkomd en beschermd als een zoon, als een van ons, ben jij net als alle anderen gezwicht voor het grote geld. We wensen je het beste, maar hebzucht loont niet altijd." Lukaku werd afgelopen seizoen door de fans van Inter geëerd met een muurschildering vanwege zijn bijdrage aan de landstitel van Internazionale.

Het vertrek van Lukaku is de zoveelste tegenvaller voor Inter deze zomer. Eerder vertrok Antonio Conte al en ook Achraf Hakimi trok de deur in Milaan achter zich dicht. Laatstgenoemde maakte voor veel geld de overstap naar Paris Saint-Germain. Lukaku werd met Inter voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië, mede dankzij 24 doelpunten en 10 assists van de Belg zelf. Lukaku droeg eerder tussen 2011 en 2014 het shirt van Chelsea maar wist toen niet te overtuigen. Hij werd destijds door de Londense club verhuurd aan West Bromwich Albion en Everton.