Lionel Messi bereikt akkoord met Paris Saint-Germain

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 11:54 • Chris Meijer • Laatste update: 13:37

Lionel Messi heeft een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain, zo weten Fabrizio Romano, AFP, Le Parisien, RMC Sport en L’Équipe te melden. De 34-jarige aanvaller arriveert volgens de internationale media om 15.00 uur in Parijs en zal vandaag nog de medische keuring doorlopen. Er staat dan woensdag een persconferentie in het Parc des Princes op het programma. Vader Jorge Messi heeft tegenover La Sexta bevestigt dat zijn zoon bij PSG gaat tekenen.

Als de medische keuring geen problemen oplevert, gaat Messi zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. Transferexpert Romano meldt dat de Argentijn een jaarsalaris van 34 miljoen euro gaat opstrijken. Messi werd maandag al door verschillende Franse media in Parijs verwacht voor de medische keuring. Honderden supporters stonden de Argentijn op te wachten op het vliegveld, maar hij liet zijn gezicht voorlopig nog niet zien.

Er werd door verschillende internationale media gemeld dat de laatste plooien nog moesten worden gladgestreken. De portretrechten van Messi zouden het laatste struikelblok hebben gevormd en RMC Sport stelde dat Messi in Barcelona zou blijven tot er sprake was van een volledig akkoord. Dat lijkt er nu te zijn, waardoor de aanvaller spoedig op het vliegtuig gaat stappen. Zowel in Barcelona als in Parijs drommen mensen samen om een glimp op te vangen van Messi, die dinsdag al voet moet zetten op Franse bodem. Aansluitend volgt de medische keuring en woensdag moet hij dan gepresenteerd worden in het Parc des Princes.

De waanzinnige opstellingen van Paris Saint-Germain met Messi

Er deden maandag berichten de ronde over een coup van Barcelona, dat PSG nog wilde aftroeven door Messi een ultieme aanbieding te doen om tóch nog te blijven. Marca, RAC1 en Romano melden echter dat deze berichten niet op waarheid berusten. Barcelona heeft geen nieuwe aanbieding uitgebracht en kan Messi simpelweg niet betalen door de Financial Fair Play-regels van LaLiga. De Ligue 1 wil ook dergelijke Financial Fair Play-regels invoeren, maar dat heeft vertraging opgelopen en mede daardoor probeerde PSG nu zo snel mogelijk de komst van Messi af te ronden.

Messi is na Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum en Sergio Ramos de vijfde grote zomerse aanwinst van PSG. Les Parisiens zochten uren nadat bekend werd dat Barcelona Messi niet langer aan zich kon binden al contact en de onderhandelingen tussen beide partijen intensiveerden in de dagen erna. Messi nam zondag tijdens een persconferentie in het Camp Nou afscheid van Barcelona en ontkende destijds nog een akkoord met PSG, maar maakt nu toch na 21 jaar in Catalonië de overstap naar Parijs.