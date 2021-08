‘Transfer van Teun Koopmeiners zit door vraagprijs van AZ muurvast’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 11:15 • Chris Meijer • Laatste update: 11:20

De onderhandelingen tussen AZ en Atalanta over Teun Koopmeiners bevinden zich in een impasse, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De Alkmaarders vroegen aanvankelijk twintig miljoen euro, maar hebben die vraagprijs laten zakken naar zeventien tot achttien miljoen euro. Atalanta is voorlopig echter niet bereid om verder te gaan dan een transfersom van vijftien miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder.

De roze sportkrant schrijft dat Koopmeiners zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Bergamo en daarom alle andere aanbiedingen voorlopig naast zich neergelegd heeft. Het lijkt er echter niet op dat Atalanta spoedig zal doorpakken. Dat heeft niet alleen met het verschil tussen vraag en aanbod in de onderhandelingen met AZ te maken. Atalanta haalde met de verkoop van Cristian Romero aan Tottenham Hotspur 55 miljoen euro binnen en heeft duidelijk in beeld hoe dit budget besteed moet gaan worden.

Allereerst moet er een nieuwe spits komen, daar Duván Zapata vermoedelijk naar Internazionale vertrekt als de opvolger van Romelu Lukaku en Josip Iliic waarschijnlijk ook gaat vertrekken. Transferexpert Fabrizio Romano maakte in een eerder stadium al melding van een naderend bod van veertig miljoen euro op Tammy Abraham, al lijkt de spits van Chelsea volgens de laatste berichten op weg naar AS Roma. Atalanta heeft ook Mikkel Damsgaard van Sampdoria hoger op het prioriteitenlijstje staan dan Koopmeiners.

Met Remo Freuler en Marten de Roon is de positie van Koopmeiners in het elftal van Atalanta al gevuld. Om die reden wil de Italiaanse club op dit moment nog geen fors bedrag neerleggen om de enkelvoudig Oranje-international op te pikken bij AZ, daar het restant van de transferwindow moeilijk te voorspellen valt. La Gazzetta dello Sport stelt zelfs dat Atalanta met Cheick Doucouré van RC Lens al een goedkoper alternatief in het vizier heeft. Koopmeiners werd in een eerder stadium ook gelinkt aan Stade Rennes en AS Roma.