‘Nog één groot struikelblok in onderhandelingen tussen PSG en Messi’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 10:19 • Chris Meijer • Laatste update: 10:44

De komst van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain hangt nadrukkelijk in de lucht, maar van een akkoord is voorlopig nog geen sprake. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat er nog enkele plooien moeten worden gladgestreken in de onderhandelingen tussen de 34-jarige aanvaller en les Parisiens. Volgens L’Équipe en Mundo Deportivo vormen de portretrechten het laatste grote obstakel richting een akkoord tussen PSG en Messi.

Messi werd maandag al door verschillende Franse media in Parijs verwacht voor de medische keuring. Honderden supporters stonden de Argentijn op te wachten op het vliegveld, maar hij liet zijn gezicht voorlopig nog niet zien. RMC Sport meldt dat Messi in Barcelona zal blijven totdat er een volledig akkoord gesloten is. PSG werkt hard om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen. Op dit moment lijken alleen de portretrechten nog een struikelblok te vormen. Er ligt voor Messi een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen klaar in Parijs, waarmee hij 35 miljoen euro per jaar kan gaan opstrijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat er nog geen akkoord is, kunnen in Parijs al wel de gevolgen van de naderende komst van Messi worden gemerkt. PSG heeft afgelopen weekeinde sinds de geruchtenstroom op gang kwam een miljoen volgers erbij gekregen op Instagram en Facebook. Ook op Twitter en YouTube is het aantal volgers van de Franse topclub flink toegenomen. Overigens is het aantal volgers van Messi zelf door het nieuws rond zijn persoon ook met 5 miljoen gestegen, waardoor hij nu op al zijn social media-kanalen gevolgd wordt door totaal 355 miljoen mensen.

Aan de andere kant moet PSG deze zomer ook de nodige spelers verkopen om het salarishuis te controleren. Tien spelers, onder wie Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Rafinha, Mauro Icardi en Ander Herrera, mogen uitkijken naar een nieuwe club. PSG wist Mitchel Bakker (naar Bayer Leverkusen) en Alphonse Aréola (verhuurd aan West Ham United) eerder al te slijten. Kylian Mbappé mag daarentegen absoluut niet vertrekken, ondanks dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt en volgende zomer transfervrij dreigt te vertrekken.

Er deden maandag berichten de ronde over een coup van Barcelona, dat PSG nog wilde aftroeven door Messi een ultieme aanbieding te doen om tóch nog te blijven. Marca, RAC1 en Romano melden echter dat deze berichten niet op waarheid berusten. Barcelona heeft geen nieuwe aanbieding uitgebracht en kan Messi simpelweg niet betalen door de Financial Fair Play-regels van LaLiga. De Ligue 1 wil ook dergelijke Financial Fair Play-regels invoeren, maar dat heeft vertraging opgelopen en mede daardoor probeert PSG nu zo snel mogelijk de komst van Messi af te ronden.