L'Équipe: AZ denkt aan peperduur tienertalent Willem Geubbels

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:09

AZ heeft meer dan gemiddelde belangstelling voor de situatie van Willem Geubbels bij AS Monaco. Volgens de dinsdageditie van L'Équipe is de club uit Alkmaar een van de geïnteresseerde partijen in de negentienjarige aanvaller en bestaat de kans dat hij AS Monaco nog voor het einde van de zomerse transfermarkt verlaat, al is maar de vraag hoe realistisch een overgang naar het AFAS Stadion zal zijn.

Geubbels, zoon van een Nederlandse vader en een moeder uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, wordt al jaren gezien als een groot talent. De geboren Fransman werd op negenjarige leeftijd aan de jeugdopleiding van Olympique Lyon toegevoegd en maakte in september 2017, als zestienjarige, zijn debuut in de hoofdmacht van L’OL. De aanvaller bleef op vier optredens in het eerste steken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AS Monaco betaalde in de zomer van 2018 liefst twintig miljoen euro voor Geubbels, die destijds ook interesse van Bayern München en Manchester City genoot. De voorbije twee seizoenen stonden echter in het teken van slepend blessureleed, een knieoperatie en tegenslagen in zijn revalidatie. De aanvaller, die deze maand twintig jaar wordt, kwam vorig seizoen tot dertien duels in de Ligue 1 en het is maar de vraag of hij dit seizoen meer in de plannen van Niko Kovac zal voorkomen.

Volgens L'Équipe wil AS Monaco minimaal tien miljoen euro aan een definitieve transfer overhouden, maar is een verhuur ook bespreekbaar. Naast AZ worden ook de namen van Anderlecht en Royal Antwerp FC genoemd. De aanvaller, die ook interesse uit Engeland en Duitsland zou genieten en nog een contract tot medio 2023 heeft, zou zelf recent een verhuur aan Saint-Étienne hebben afgewezen.