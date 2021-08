‘De beste dribbelaar van Rusland’ is nog altijd in beeld bij Ajax

Ajax is nog altijd gecharmeerd van Khvicha Kvaratskhelia. Enkele maanden na de eerste berichten over de belangstelling van de Amsterdamse club voor de twintigjarige linksbuiten van Rubin Kazan, verzekert journalist Andro Kheladze in gesprek met Italiaanse media dat de avances vanuit Nederland het meest concreet zijn. De Georgisch international wordt ook aan onder meer AC Milan, Borussia Mönchengladbach en Leeds United gelinkt.

Kheladze omschrijft Kvaratskhelia, in Russische media vaak alleen aangeduid met zijn voornaam, als ‘de beste dribbelaar van Rusland’. “Hij is ook uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Hij is fantastisch in één-tegen-één-situaties, heeft een goed schot en bereidt veel andere doelpunten voor. Zijn beste positie is aan de linkerkant van de aanval, maar hij kan ook op rechts spelen. Hij heeft een X-factor: hij kan iets creëren vanuit het niets.”

“De naam van Borussia Mönchengladbach is gevallen, maar ook Leeds United en met name Marcelo Bielsa waren geïnteresseerd in zijn komst. Daarna kwam de belangstelling van Ajax, dat nu het meest concreet is”, verzekert Kheladze. “Zij zijn het dichtst bij zijn komst, ook al kan alles snel veranderen.” Rubin Kazan heeft echter nog niks vernomen. “De vraagprijs ligt tussen vijftien en twintig miljoen euro. Tot op heden heeft Rubin Kazan, voor zover ik weet, nog geen officiële aanbiedingen ontvangen.”

Russische media verzekerden in april dat directeur voetbalzaken Marc Overmars en zaakwaarnemer Mamuka Jugeli met elkaar om de tafel zouden gaan. Kheladze sluit niet uit dat Khvicha nog een seizoen in Rusland blijft. “Als ik toch een naam moet noemen, zeg ik Ajax. AC Milan heeft bijvoorbeeld Rafael Leao en Ante Rebic al op zijn positie.” De journalist ziet steeds meer voetballers uit voormalige Sovjet-landen in de Serie A slagen. “Ruslan Malinovskyi, Eldor Shomurodov en Henrik Mkhitaryan, om er maar een paar te noemen.” Toch ziet hij ook een groot obstakel. “Georgië maakt geen deel uit van de Europese Unie en de Serie A heeft een limiet voor niet-EU-spelers.”

Met een contract tot medio 2024 heeft Rubin Kazan geen enkele haast om Khvicha te verkopen, al zal het moeilijk worden om de Georgiër nog uit handen te houden van de Europese elite. De technicus groeide op bij Dinamo Tbilisi en debuteerde daar al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht. Hij besloot na zijn debuutseizoen echter een stap terug te doen voor een betere kans op speeltijd en kwam bij competitiegenoot FC Rustavi terecht, waar hij slechts zes duels meedeed. Desondanks werd hij in 2018 door The Guardian op een lijst gezet met de zestig meest veelbelovende talenten ter wereld met als commentaar dat Georgië in lange tijd niet zo’n groot talent heeft gezien als hij.

“Hij is technisch begaafd, sterk, snel, tweebenig en compleet onvoorspelbaar in zijn acties. Als we hem met iemand moeten vergelijken, komen de namen Julian Draxler en Leroy Sané meteen naar boven.” Lokomotiv Moskou stond te trappelen om Khvicha op huurbasis over te nemen en dacht hem na een veelbelovend debuutseizoen in de Russische Premjer-Liga definitief in te kunnen lijven, maar werd afgetroefd door Rubin Kazan, dat hem transfervrij over wist te nemen van Rustavi.

De aalvlugge linksbuiten imponeert met zijn vele dribbels en wordt daardoor soms zelfs liefkozend 'de Georgische Messi' genoemd. Khvicha speelde acht A-interlands en was daarin goed voor drie treffers.