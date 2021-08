PSV wil nog ‘vier, vijf spelers’ halen: ‘Er gaat nog heel veel gebeuren’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 07:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:56

PSV wil in het restant van de zomerse transfermarkt nog ‘vier, vijf’ nieuwe voetballers aantrekken, zo verzekert Voetbal International dinsdag. Volgens het weekblad zijn de intenties van de Eindhovenaren niet alleen om de reservebank kwalitatief beter en breder te maken, maar ook de basiself van trainer Roger Schmidt. “Het is wat betreft inkomende en uitgaande transfers zeker nog niet klaar bij PSV”, verzekert Marco Timmer.

Volgens de journalist van Voetbal International lijkt er in de slotweken van deze maand zelfs ‘nog heel veel te gaan gebeuren in Eindhoven’. Luuk de Jong is nog altijd in beeld om terug te keren naar PSV, zeker nu Donyell Malen naar Borussia Dortmund is vertrokken. Het weekblad voorziet dat de eventuele komst van de spits van Sevilla waarschijnlijk pas aan het eind van de transferwindow zal gaan spelen.

Naast een spits is PSV op zoek naar creativiteit. Het ligt voor de hand dat Mohamed Ihattaren een dezer dagen vertrekt en Roger Schmidt heeft achter Mario Götze, Cody Gakpo en Nino Madueke op dat vlak maar weinig geschikte opties. Naast Ihattaren zullen ook Denzel Dumfries, Bruma, Derrick Luckassen, Erick Gutiérrez en Dante Rigo waarschijnlijk gaan vertrekken. Verder is er ook nog naar verluidt interesse in Ritsu Doan, die een goed seizoen op huurbasis bij Arminia Bielefeld beleefde.

PSV sloeg vooral in de openingsfase van de transfermarkt toe. Voor Joël Drommel en André Ramalho werd in totaal circa zes miljoen euro betaald, terwijl Marco van Ginkel, Philipp Mwene en Davy Pröpper transfervrij werden aangetrokken. Laatstgenoemde kost PSV wel enkele bonussen aan Brighton & Hove Albion. Naast Malen vertrokken ook Pablo Rosario (OGC Nice), Joël Piroe (Swansea City), Lars Unnerstall (FC Twente), Michal Sadilek (verhuurd aan FC Twente), Timo Baumgartl (verhuurd aan 1. FC Union Berlin) en Adrian Fein (gehuurd, terug naar Bayern München) uit Eindhoven.

Het team van Schmidt is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De dubbele confrontatie met Galatasaray (5-1 en 1-2 winst) werd gewonnen en ook het heenduel met FC Midtjylland werd gewonnen: 3-0. Afgelopen zaterdag werd de Johan Cruijff Schaal met overmacht in de wacht gesleept: 0-4 tegen Ajax. PSV trapt het nieuwe seizoen in de Eredivisie komende zaterdag af met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.