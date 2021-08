De volgende droom van Antony: ‘Het staat ook op mijn prioriteitenlijstje’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 06:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:58

Antony is de enige speler uit de selectie van Ajax die geen rotgevoel aan afgelopen zaterdag overhield. Enkele uren voor de ontluisterende 0-4 nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal veroverde Antony duizenden kilometers verderop een gouden medaille op Olympische Spelen in Tokio. Mede dankzij een assist van de aanvaller was Brazilië in de finale met 2-1 te sterk voor Spanje. Hij straalt nog altijd van oor tot oor.

Voor Antony, die elk duel van Brazilië in de basis begon, is de gouden medaille de verwezenlijking van een droom. “Dat ik mijn land met succes heb mogen vertegenwoordigen, markeert nu echt mijn leven. Voor mijn gevoel zit ik nog steeds in een droom. De manier waarop de finale verliep, het doelpunt in de verlenging: we hebben als leeuwen gevochten”, vertelt de aanvaller dinsdag in De Telegraaf. Hij kreeg veel felicitaties op sociale media. “Niet alleen vanuit Brazilië, maar ook uit Nederland ontving ik veel mooie berichten.”

Voor Antony is zijn gouden medaille ‘een geweldige motivatie’. Hij komt sterker terug naar Amsterdam. “We speelden op de Olympische Spelen tegen een paar geweldige teams. Spanje had spelers die vlak daarvoor op het Europees kampioenschap waren uitgekomen en dat maakt onze prestatie des te indrukwekkender. Een internationaal toernooi als dit is een unieke ervaring. En ik hoop dat het seizoen met Ajax net zo mooi wordt als de prestatie in Tokio.”

Ajax liet eerst nog weten Antony niet te willen afstaan aan de Olympische Spelen, maar werkte uiteindelijk toch mee aan de olympische droom van de aanvaller na een goed gesprek. “Deze gouden medaille-winst zal ik mijn hele leven niet meer vergeten. Ik ben Ajax zeer dankbaar dat ik aan de Olympische Spelen mocht deelnemen", benadrukt een van de duurste aankopen ooit van Ajax. "Ik denk dat ik mijn club goed heb vertegenwoordigd en ze mogen trots zijn. Deze medaille is ook voor hen.”

Antony miste de complete voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen. Hij vliegt deze week terug naar Nederland. Zijn doel voor de nieuwe voetbaljaargang is presteren in de Champions League. “Ik had de kans om in mijn eerste seizoen op dat podium te spelen en op dat zeer hoge niveau hoop ik steeds meer van mezelf te laten zien. Het WK staat ook op mijn prioriteitenlijstje. Het zou een droom zijn om voor Brazilië in Qatar te mogen spelen. En daar ga ik hard voor werken.”