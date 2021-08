PSV neemt duidelijk standpunt in met Dumfries: ‘Volledig onbespreekbaar’

Maandag, 9 augustus 2021 om 23:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:03

PSV is niet van plan om Denzel Dumfries deze maand op huurbasis te laten gaan, al dan niet met een (verplichte) optie tot koop. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben meerdere clubs in de voorbije weken geïnformeerd naar de mogelijkheid om de rechtsback annex Oranje-international tijdelijk over te nemen. Volgens journalist Rik Elfrink luistert PSV ‘niet eens naar zo’n voorstel’. “Verhuur is volledig onbespreekbaar”, benadrukt de PSV-watcher.

PSV hoopt vijftien tot twintig miljoen euro aan een verkoop van Dumfries over te houden. Internazionale blijft nog altijd de grootste kanshebber op de komst van de 25-jarige verdediger en al helemaal als de verkoop van Romelu Lukaku aan Chelsea een dezer dagen officieel wordt. De regerend landskampioen van Italië heeft een bod van 115 miljoen euro op de aanvaller geaccepteerd. Hij heeft maandag een eerste medische keuring ondergaan en zal de komende 48 uur in Londen de overige formaliteiten afhandelen.

Volgens Voetbal International dachten ook Inter en Everton eerst aan een huurdeal voor Dumfries. Het weekblad voorziet dat de Milanese club deze week met een eerste bod op de Oranje-international komt. In principe is het de bedoeling dat Dumfries na de return tegen FC Midtjylland van dinsdagavond weer aansluit bij de selectie van trainer Roger Schmidt.

Mede om de nieuwe groepsdynamiek niet te verstoren, sloot Dumfries nu nog niet aan. De verdediger is volgens het Eindhovens Dagblad in de optiek van PSV geen stoorzender en hij lijkt dan ook welkom bij de groepstrainingen, zeker zolang een transfer nog niet in kannen en kruiken is. Of hij ook nog minuten gaat maken voor PSV, is zeer twijfelachtig.