Kenneth Perez analyseert ‘blinde’: ‘Feyenoord zit met hem in de maag’

Maandag, 9 augustus 2021 om 23:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:32

Kenneth Perez verwacht dat Feyenoord hooguit in de slotfase van de zomerse transfermarkt een spits zal halen. De voetbalanalyticus van ESPN is niet onder indruk van miljoenenaankoop Robert Bozeník en de zelf opgeleide Naoufal Bannis, die zondag de winnende treffer in de oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid maakte. Veel zal wel afhangen van uitgaande transfers en wat er beschikbaar zal zijn, zo voorziet de Deen.

Arno Vermeulen is van mening dat Feyenoord deze maand zowel Bozenik als Bannis weg moet doen en ‘een goede spits’ moet halen. “Ze hebben nu twee spelers waarbij ik merk dat Feyenoord geen vertrouwen in ze heeft. Ze vinden ze allebei niet goed. Feyenoord moet een spits halen waarvan iedereen zegt: ‘Verdomd zeg, dat is een goede spits’.” Perez denkt dat Feyenoord pas in de slotfase van de transfermarkt in actie komt, al hangt het ook af van uitgaande transfers. “Het is pas 9 augustus. Feyenoord komt vrij laat in de voedselketen. Ze zitten nu in de maag met Bozenik. Hij heeft vier miljoen euro gekost.”

Waarom kan Van Wolfswinkel wel naar FC Twente en niet naar Feyenoord? ?? ?? ESPN#Voetbalpraat pic.twitter.com/7R9pOJ3MTC — ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2021

“Het is een blinde die superhard werkt. Hij doet er alles voor, maar het is niet zo’n goede speler”, zo vatte Perez de aanvaller uit Slowakije samen. “Maar Bannis vind ik ook niet overtuigend. Misschien komt er een nieuwe spits op 29 augustus, of 30 augustus. Als duidelijk is welke spelers buiten de boot vallen.” Vermeulen vroeg zich openlijk af waarom Ricky van Wolfswinkel, transfervrij na zijn vertrek van FC Basel, een meerjarig contract bij FC Twente tekende en ogenschijnlijk niet bij Feyenoord in beeld was. Er viel wat stilte in de tv-studio. “Of is dat een heel rare vraag?”, vroeg hij zich af.

“We weten dat er geen gouden behang in de kleedkamer van Feyenoord hangt, maar je kan mij niet vertellen dat het salaris van Van Wolfswinkel wel betaald kan worden door FC Twente en niet door Feyenoord. Of ze hadden geen interesse. Dat kan ook. Wellicht hadden ze twijfels. Ik zou denken dat hij in potentie, qua ervaring, beter is dan die twee van Feyenoord.” Perez wees erop dat Van Wolfswinkel een groot deel van het seizoen 2019/20 miste door een hersenaandoening, al maakte hij na een half jaar wel zijn rentree. “Ze kunnen zich geen missers veroorloven. Ze kunnen geen twijfelgeval aantrekken, ook al zijn het wel allemaal twijfelgevallen uiteindelijk als je niet een portemonnee van hier tot Tokio hebt.”