Mike Verweij ontkracht wild Ajax-gerucht van Omar Hawwash

Maandag, 9 augustus 2021 om 22:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:40

Christian Eriksen staat niet voor een rentree bij Ajax, zo benadrukt Mike Verweij maandagavond. De Ajax-watcher van De Telegraaf verzekert dat er ‘volgens betrouwbare bronnen geen sprake is van een transfer naar Ajax’. Een journalist uit Denemarken, Omar Hawwash, meldde op Twitter dat de Deens international op weg was naar Amsterdam, maar dat berust dus niet op waarheid.

Eriksen werd op 12 juni tijdens het EK-duel Denemarken-Finland in Kopenhagen getroffen door een hartstilstand. Hij werd op het veld gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen later liet de middenvelder van Internazionale weten dat het goed met hem ging en dat hij een een inwendige defibrillator had gekregen.

Volgens betrouwbare bronnen is er geen sprake van een transfer van Christian Eriksen naar #Ajax. — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 9, 2021

Francesco Braconaro, een arts van de Italiaanse voetbalbond, liet vorige maand weten dat spelers volgens de regels niet met een inwendige defibrillator mogen spelen in de Serie A. Maar er is tot dusver nog geen officiële verklaring met betrekking tot Eriksen naar buiten gebracht. Volgens Inter verkeert Eriksen in een uitstekende fysieke en mentale conditie, al is niet duidelijk wanneer hij weer kan gaan voetballen.

Hawwash meldde maandagavond dat de medische staf van Ajax na het bestuderen van het medisch dossier van Eriksen groen licht had gegeven voor zijn eventuele komst. Dat zou de journalist hebben vernomen van ‘bronnen rond Eriksen’. De tweet kreeg meer dan drieduizend likes en werd gretig opgepikt in Italië. Verweij verzekert echter dat de rentree van de Deen in het tenue van Ajax voor nu niet aan de orde is.

?????? Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance. — Omar Hawwash (@OmarHawwashBG) August 9, 2021

Eriksen, 29 jaar, speelt sinds januari vorig jaar voor Internazionale, dat hem voor 27 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur. Na een stroeve start had de spelmaker afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel sinds 2010 voor de club uit Milaan.