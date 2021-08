Gertjan Verbeek maakt aparte vergissing in aanloop naar debuut

Maandag, 9 augustus 2021

Een opmerkelijk voorval in aanloop naar de wedstrijd tussen Jong AZ en Almere City FC in de Keuken Kampioen Divisie. Gertjan Verbeek kwam maandagavond op het trainingscomplex van AZ, waar hij in het verleden werkzaam was, een oud-pupil tegen: Maarten Martens. Uit het daaropvolgende gesprek kon worden opgemaakt dat nog het een en ander te verbeteren valt aan de voorbereiding van Verbeek richting een wedstrijd.

“Gertjan Verbeek die Maarten Martens tegenkomt en vraagt welk team hij nu traint. Het antwoord is: de tegenstander van vandaag”, zo plaatst ESPN-commentator Mark van Rijswijk maandagavond op sociale media. Martens, 37 jaar, maakt maandagavond inderdaad zijn officiële debuut als trainer van Jong AZ. Verbeek, deze maand 59 jaar geworden, doet hetzelfde op de bank bij Almere City.

Verbeek erkende nadien in gesprek met ESPN zijn vergissing. "Ik wist niet op welk elftal van AZ hij zat. Dus ik vroeg aan hem: 'Welk elftal doe je dan? Hij zei: 'Dit elftal'. Het is hartstikke leuk dat hij nu tegenover mij staat, in de andere dugout." Op Twitter worden vraagtekens gezet bij de voorbereiding van Verbeek. "Dit gaat niet om een potje van het RTL-sterrenteam tegen Bal op het dak 3, maar een competitiewedstrijd tussen Almere City en Jong AZ in het betaald voetbal. Wat een voorbereiding", twittert Bart Frouws.

Martens kreeg in België verschillende jeugdteams van Club Brugge onder zijn hoede. Hij behaalde zijn trainersdiploma voor betaald voetbal en was afgelopen seizoen assistent-trainer bij de beloften van de Bruggelingen. In mei keerde hij terug bij AZ, waar hij zevenenhalf seizoen speelde, en tekende hij een contract tot medio 2023 als hoofdtrainer van de Alkmaarse beloften.