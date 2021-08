Eerste basisplaats lonkt dinsdagavond voor ‘topinvaller’ van PSV

Maandag, 9 augustus 2021 om 19:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:41

PSV hoopt zich dinsdagavond in het weerzien met FC Midtjylland te plaatsen voor de laatste horde richting de groepsfase van de Champions League. Het team van Roger Schmidt won het heenduel met 3-0 en lijkt zeker te zijn van een dubbele ontmoeting met Benfica of Spartak Moskou. Davy Pröpper verschijnt in Denemarken mogelijk voor het eerst in een officieel duel in de basiself.

Sinds zijn rentree bij PSV speelde de 29-jarige Pröpper nog geen enkel officieel duel vanaf de eerste minuut. De middenvelder schoof maandag echter aan bij de persconferentie in aanloop naar de return tegen FC Midtjylland en dat is doorgaans een teken dat een dag later een basisplaats in het vat zit. “Het is niet aan mij, de opstelling is ook nog niet duidelijk. Ik kan er dus nog niet te veel over zeggen”, werd hij door het Eindhovens Dagblad geciteerd.

In zijn invalbeurten tegen Galatasaray, FC Midtjylland en Ajax maakte Pröpper een goede indruk. “Ik heb vorig jaar niet heel veel gespeeld bij Brighton & Hove Albion en heb een korte voorbereiding gehad. Ik voel me goed, als ik erin kom, ben ik er klaar voor”, benadrukte de middenvelder, die in de duels met Galatasaray in totaal 48 minuten meedeed, tegen FC Midtjylland twintig minuten op het veld stond en afgelopen zaterdag tegen Ajax 29 minuten voor tijd in het veld kwam.

Schmidt liet niets los over de opstelling, maar prees Pröpper wel. “Hij heeft misschien nog niet vanaf de start gespeeld, maar Davy is wel een sleutelspeler voor mij, een topinvaller. Hij is er direct klaar voor als hij in moet vallen en laat leiderschap zien. Áls hij dinsdagavond start, dan verdient hij het.”

Schmidt eist dat de spelers niet te lang in de feeststemming blijven hangen na de klinkende zege op Ajax (0-4) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "We hadden helaas niet veel tijd om de winst te vieren. We moeten weer door, maar niemand pakt de zege van ons af. Ons vizier moet nu volledig op de kwalificatie voor de Champions League. We weten dat onze tegenstander sterk is. Ze spelen met veel energie en we moeten er vanaf de eerste seconde klaar voor zijn."

"Maar natuurlijk heeft afgelopen zaterdag ons veel vertrouwen gegeven. Het laat zien dat we op de juiste weg zijn." De van een schorsing teruggekeerde Olivier Boscagli is een van de 22 spelers die Schmidt heeft meegenomen naar Denemarken. De selectie is verder vrijwel identiek aan de groep die afgelopen zaterdag de Johan Cruijff Schaal won op bezoek bij Ajax (0-4). Alleen reservedoelman Vincent Müller vervangt Aron van Lare.