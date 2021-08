Nuno Espírito Santo komt met opvallend nieuws over Kane in aanloop naar City

Maandag, 9 augustus 2021 om 18:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:50

Nuno Espírito Santo heeft maandag bekendgemaakt dat Harry Kane inzetbaar is voor de ontmoeting met Manchester City. De spits was de afgelopen periode regelmatig in het nieuws vanwege de nadrukkelijke belangstelling van the Citizens en vanwege zijn ‘late’ terugkeer op de training van Tottenham Hotspur. De oefenmeester van de Londenaren houdt er desondanks rekening mee dat de goalgetter aan de aftrap verschijnt tijdens de Premier League-kraker tegen City van komende zondag.

“Alle spelers binnen de selectie zijn komend weekend inzetbaar, en het is aan ons om te beslissen wie er zal spelen”, zo reageert Nuno maandag tegenover Sky Sports op de vraag of Harry Kane inzetbaar is. De spits werd volgens diverse Engelse media vorige week maandag al terugverwacht bij Tottenham, maar hij bleef volgens de berichtgeving uit eigen wil weg om een transfer naar City te forceren. Vrijdag meldde Kane zich alsnog op de club, naar eigen zeggen ‘zoals gepland’. De aanvaller traint tot komende donderdag individueel, omdat de Engelse spits na zijn terugkeer van het EK nog in quarantaine zit.

Later op de maandag gaat Nuno nog in gesprek met Kane over zijn ‘late’ aankomst. “Eerst moeten we met elkaar spreken en daarna hopen we de situatie op te lossen”, doelt de keuzeheer op het incident. “Het gaat er niet om of hij te laat is teruggekeerd, maar wat we moeten doen om de situatie op te lossen. Dat is het belangrijkste”, aldus Nuno, die Kane weigert te bekritiseren.

Kane zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Manchester City, dat eind juni een officieel bod van 100 miljoen pond, omgerekend 117 miljoen euro, uitbracht. De aanvalsleider van Tottenham zou de overtuiging hebben dat hij een gentleman's agreement met de clubleiding heeft. Hij zou vorig jaar met eigenaar Daniel Levy hebben afgesproken deze zomer een transfer te mogen maken. De zakenman is echter niet van plan om Kane te laten gaan.