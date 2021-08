KNVB maakt datum van langverwachte persconferentie Van Gaal bekend

Maandag, 9 augustus 2021 om 18:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:12

De KNVB zal volgende week dinsdag vanaf 15.00 uur bondscoach Louis van Gaal en zijn technische staf presenteren. Dat gebeurt op de KNVB Campus in Zeist. Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma zal de nieuwe technische leiding, die verder bestaat uit Frans Hoek, Danny Blind en Henk Fraser, introduceren. De persconferentie zal live op Voetbalzone te zien zijn .

Van Gaal is de opvolger van Frank de Boer, die ruim een maand geleden opstapte na het teleurstellend verlopen EK. Oranje won alle drie de wedstrijden in de groepsfase, maar verloor in de achtste finales verrassend met 2-0 van Tsjechië. Voor de KNVB was het van belang snel een opvolger van De Boer te vinden, want Oranje vervolgt in september de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar.

Van Gaal zal twee dagen voorafgaand aan zijn presentatie, op zondag 15 augustus, zijn eerste voorselectie bekendmaken. Op 1 september speelt Oranje in de WK-kwalificatie in en tegen Noorwegen. Daarna volgen duels met Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Op dit moment bezet Oranje met zes punten uit drie wedstrijden de tweede plaats in Groep G en gaat Turkije met zeven punten aan kop.

Montenegro en Noorwegen staan ook op zes punten, maar staan lager dan Nederland vanwege een minder doelsaldo. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee.

De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK van 2022.

Van Gaal gaat voor de derde keer als bondscoach van het Nederlands elftal aan de slag. Hij stond tussen 2000 en 2002 en van 2012 tot 2014 ook voor de groep, met wisselende resultaten. In zijn eerste periode kwalificeerde Oranje zich niet voor het WK van 2002, maar Van Gaal leidde de ploeg in 2014 naar de derde plek op het WK.