Ronald Koeman wijst nieuwe aanvoerder aan na vertrek van Lionel Messi

Maandag, 9 augustus 2021 om 16:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:50

Sergio Busquets is de nieuwe aanvoerder van Barcelona. De middenvelder volgt Lionel Messi op, zo maakt Barcelona maandagmiddag bekend. Een grote verrassing is de keuze van Ronald Koeman niet, want Busquets was vorig seizoen al tweede aanvoerder van Barcelona. Gérard Piqué en Sergi Roberto blijven reserveaanvoerder, terwijl Jordi Alba toetreedt tot het gezelschap aanvoerders.

Busquets, 33 jaar, is na Piqué (34) de oudste van de vier captains. Hij was deze zomer ook de aanvoerder van Spanje op het EK. Bovendien droeg hij zondag de aanvoerdersband in de wedstrijd tegen Juventus (3-0 zege) om de Trofeo Joan Gamper. Busquets doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde al 629 wedstrijden in de hoofdmacht. Messi was sinds 2018 aanvoerder van Barcelona. Hij volgde toen Andrés Iniesta op.

Alba meldt zich voor het eerst in het gezelschap van aanvoerders. De linksback speelt al sinds de zomer van 2012 voor Barcelona en kwam tot 385 officiële wedstrijden voor de club. Piqué stond 566 keer op het veld sinds hij in 2008 overkwam van Manchester United, terwijl de 29-jarige Sergi Roberto afkomstig is uit de eigen jeugdopleiding en 304 optredens in het eerste elftal in de benen heeft.