Chelsea verhuurt Armando Broja ditmaal aan competitiegenoot

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 10:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:07

Chelsea verhuurt Armando Broja opnieuw, zo maken the Blues via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige aanvaller kwam in het afgelopen seizoen uit voor Vitesse en speelt dit seizoen op huurbasis voor Southampton. Fabrizio Romano meldde maandag dat Broja de medische keuring bij the Saints al doorlopen had en er sprake was van een akkoord tussen alle betrokken partijen. Southampton troeft het eveneens geïnteresseerde Udinese af met de komst van Albanees international.

Broja debuteerde in maart 2020 in de hoofdmacht van Chelsea in een competitiewedstrijd tegen Everton. Kort daarna kwam al het voetbal in Europa stil te leggen vanwege de coronacrisis. De fysiek sterke aanvaller maakte enkele maanden later de tijdelijke overstap richting Vitesse. Voor de Arnhemse club kwam hij in 34 wedstrijden in alle competities tot 11 doelpunten. Broja bereikte met Vitesse de finale van de TOTO KNVB Beker. De huurling kwam niet tot scoren in de eindstrijd in De Kuip en zag Ajax met 2-1 zegevieren.

Broja wordt na Tino Livramento en Dynel Simeu de derde speler die deze zomer de overstap maakt van Chelsea naar Southampton. Zijn komst valt niet los te zien van het verrassende vertrek van Danny Ings naar Aston Villa. De kansen voor Broja bij Chelsea waren beperkt, temeer omdat Romelu Lukaku op het punt staat om voor 115 miljoen euro over te komen van Internazionale. Desondanks lijkt Chelsea wel toekomst te zien in de jonge Broja.

Vorige maand maakte de club immers bekend dat het contract van Broja is verlengd tot de zomer van 2026. Zijn vorige verbintenis liep medio 2022 af. "Ik vind het echt geweldig dat ik bij Chelsea een nieuw contract heb ondertekend", jubelde Broja na het zetten van zijn handtekening. "Dat ik hier vorig jaar als jeugdspeler mijn debuut maakte in het eerste elftal was erg bijzonder. Daarna heb ik zeer waardevolle ervaring opgedaan bij Vitesse. Ik wil graag verdergaan op de ingeslagen weg en ik kijk er echt naar uit om mijzelf bij Chelsea verder te ontwikkelen. Ik wil in de komende jaren echt mijn stempel drukken op deze club."