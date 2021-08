‘Fenomenale’ jeugdspeler moet Harry Kane opvolgen bij Tottenham Hotspur

Woensdag, 11 augustus 2021 om 10:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 10:41

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone tweemaal per week jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas zeventienjarige Dane Scarlett. Hij is de jongste speler die ooit namens Tottenham Hotspur acteerde in de Premier League en wordt door niemand minder dan José Mourinho getipt als een toekomstig wereldspeler.

Als je ziet hoe belangrijk Harry Kane de afgelopen jaren voor Tottenham is geweest, kun je het de fans niet kwalijk nemen dat zij behoorlijk in paniek zijn nu het er sterk op lijkt dat de topschutter de ploeg vaarwel gaat zeggen. Zijn mogelijke vertrek naar Manchester City zou een gigantische klap zijn voor het team van Nuno Espirito Santo. En de ploeg bevindt zich sowieso al in een neerwaartse spiraal sinds het vertrek van Mauricio Pochettino in 2019.

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag verdedigt Tagliafico: 'Maar dit is een 'wake up call' voor Ajax Meer videos

Sinds Kane tien jaar geleden zijn debuut maakte voor the Spurs, is hij uitgegroeid tot een van de beste afmakers ter wereld. Afgelopen seizoen werd hij de speler met de meeste goals én de meeste assists in de Premier League, want hij heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan zijn combinatiespel, waarmee hij nog completer is geworden. Tottenham wil hem dus absoluut niet kwijt, maar toch lijkt een vertrek naar het puissant rijke City zo langzamerhand onvermijdelijk.

Het goede nieuws voor de rouwende Spurs-fans is echter dat de kans groot is dat een nieuwe spits uit de eigen jeugdopleiding het stokje over gaat nemen bij Tottenham en wellicht op termijn ook bij de nationale ploeg. Dat wordt namelijk verwacht van de in maart zeventien jaar geworden Dane Scarlett, die tot nu toe pas drie wedstrijden in de hoofdmacht op zijn naam heeft staan. Enorm veel druk natuurlijk, maar zijn verrichtingen op jeugdniveau doen vermoeden dat ‘de nieuwe Kane’ aanstaande is.

Scarlett scoorde afgelopen seizoen aan de lopende band in de jeugdelftallen en bewijst in de voorbereiding ook bij de hoofdmacht het doel makkelijk te kunnen vinden.

“Met Dane Scarlett heeft Tottenham - als alles goed blijft verlopen - een speler die fenomenale dingen gaat doen”, voorspelde voormalig Spurs-trainer José Mourinho onlangs nog in gesprek met The Times toen hij werd gevraagd naar de toekomst van de Engelse nationale ploeg. Daar raakte de Portugees van overtuigd toen hij hem afgelopen jaar van dichtbij meemaakte in Londen en daarmee bevestigde hij het beeld wat de beleidsbepalers van Tottenham al jaren hebben van de goaltjesdief.

Scarlett sloot zich al op zijn zesde aan bij de jeugdopleiding van the Spurs, terwijl hij de rest van zijn tijd doorbracht op de Harefield Academy. Dat is een school die onderwijs combineert met topsport, wiens bekendste schoolganger luistert naar de naam Jadon Sancho. Hij speelde toen nog bij Watford in de jeugd en stapte vervolgens over naar Manchester City. Scarlett bleef echter altijd bij Tottenham, waar hij op zijn vijftiende al debuteerde in de Onder-18.

De spits zou er slechts vier duels spelen, tot een zware knieblessure in november 2019 al een einde aan zijn seizoen maakte. Dat is een zware klap voor welke voetballer dan ook, maar helemaal op zo’n cruciale leeftijd. Eenmaal hersteld bleek Scarlett echter niets aan snelheid of wendbaarheid te hebben ingeboet. Hij was goed voor twaalf goals en vier assists in zijn eerste elf wedstrijden in seizoen 2020/21. Bovendien maakte hij op 26 november 2020 zijn debuut in de hoofdmacht, toen hij in de Europa League mocht invallen tegen Ludogorets.

Scarlett werd bij zijn debuut tegen Ludogorets de jongste debutant in de clubgeschiedenis van Tottenham Hotspur.

Zo werd hij voor even Tottenham’s jongste debutant ooit met een leeftijd van 16 jaar en 247 dagen. Dat record zou hij al snel weer kwijtraken, want een paar weken later maakte de nog iets jongere Alfie Devine zijn opwachting in de FA Cup, waar de semi-profs van Marine de tegenstander waren. Scarlett heeft echter wel een ander clubrecord weten te behouden. HIj is nog steeds de jongste debutant van Tottenham in de Premier League. In februari van dit jaar trad hij aan tegen West Brom op de leeftijd van 16 jaar en 320 dagen en dat kan al niet meer verbroken worden door Devine.

“Dat zo’n jonge jongen in mag vallen betekent veel voor de jeugdopleiding. Het betekent ook veel voor het kind omdat hij pas zestien jaar is en het betekent veel voor mij omdat ik graag degene wilde zijn die hem een kans zou geven in de Premier League. Ik weet zeker dat hij de komende jaren echt een somebody gaat zijn”, sprak Mourinho na afloop van het duel met West Brom tegenover BBC Radio 5 Live. Het zou bovendien niet de laatste keer zijn dat de Portugees vol lof sprak over Scarlett’s potentieel.

“Hij is een diamant, een jongen met een ongelooflijk potentieel”, stelde Mourinho in februari bij BT Sport. “Hij traint nu al vaak mee met het eerste elftal. Ik geloof er absoluut in dat hij volgend seizoen vast bij het eerste team gaat aansluiten, want hij heeft zeer veel talent. Hij wordt een fantastische speler en ik hoop dat het hem voor de wind blijft gaan. Het is een spits, een nummer negen, maar ik zie hem soms ook vanaf de flanken komen zoals Marcus Rashford. Hij is erg slim in zijn spel. Ik hoop echt dat niets zijn potentieel in de weg gaat staan. Hij moet nederig blijven en goed na blijven denken, want hij heeft echt heel veel in zijn mars.”

De inmiddels bij Tottenham vertrokken Mourinho heeft nu als coach van AS Roma uiteraard niets meer te zeggen over de kansen van Scarlett in het eerste elftal van the Spurs, want die beslissing ligt bij Nuno Espirito Santo. Hij moet nu de beslissing nemen en zal ongetwijfeld hebben gezien dat Scarlett afgelopen seizoen tot 25 goals in slechts 24 duels voor de Onder-23 en de Onder-18 kwam, terwijl de jongeling in de voorbereiding op de nieuwe jaargang ook al heeft laten zien in de hoofdmacht te kunnen scoren.

Tottenham speelt zondag in de eerste competitieronde direct tegen titelverdediger Manchester City en omdat Kane’s inzetbaarheid voor het duel met zijn beoogde nieuwe werkgever hoogst twijfelachtig is, bestaat er een kans dat Scarlett direct een basisplaats krijgt of op zijn minst in mag vallen. Voormalig aanvoerder Ledley King ziet het wel zitten, vertelt hij aan Spurs TV. “Hij is een geboren afmaker en dat is iets wat je heel moeilijk kunt leren. Hij heeft dat gewoon. Hij weet altijd precies wat hij doet in het strafschopgebied en heeft een geweldig schot met beide voeten. Hij heeft alle attributen in huis en is in staat om alles naar zijn hand te zetten.”

Als je die laatste quote zonder context leest, zou het prima over de grote Harry Kane kunnen gaan, dus dat is precies waarom veel fans geloven dat Scarlett op termijn in staat moet worden geacht om de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg te doen vergeten bij Tottenham. Op dit moment kan je dat natuurlijk niet verlangen van een zeventienjarige belofte, maar bij the Spurs mag men wel hoop koesteren dat het aanstaande afscheid van Kane de deur heeft geopend voor de volgende fenomenale spits uit de eigen jeugdopleiding.