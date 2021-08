Paris Saint-Germain wil ‘verboden’ rugnummer toekennen aan Messi

Maandag, 9 augustus 2021 om 15:43 • Dominic Mostert

Paris Saint-Germain biedt Lionel Messi het shirt met rugnummer 30 aan, zo meldt Marca maandag. De aanvaller speelde bij Barcelona met nummer 10, maar dat wordt in Parijs gedragen door Neymar. Een aanbod van Neymar om nummer 10 over te nemen werd door Messi afgeslagen, waardoor de club op zoek is naar een alternatief rugnummer voor de steraanwinst.

Naar verluidt is nummer 19 overwogen, omdat Messi het nummer in de seizoenen 2006/07 en 2007/08 droeg bij Barcelona, voordat hij nummer 10 overnam van Ronaldinho. Volgens Marca is het echter waarschijnlijker dat Messi nummer 30 gaat dragen. Het zou opvallend zijn, want nummer 30 wordt in de Ligue 1 doorgaans door de derde keeper van een club gedragen. Clubs in Frankrijk moeten voor ieder seizoen de rugnummers 1, 16 en 30 verdelen onder hun keepers. De Ligue 1 is echter blij met de komst van een wereldster als Messi en zal de regels niet te strikt handhaven, is de verwachting.

Normaliter is nummer 1 voor de eerste doelman, nummer 16 voor de tweede en nummer 30 voor de derde keeper. Rugnummers boven de 30 zijn niet toegestaan, al kan in geval van nood ook rugnummer 40 worden toebedeeld aan keepers. Vorige maand streek competitieorganisator LFP al met de hand over het hart zodat PSG-aanwinst Gianluigi Donnarumma met nummer 50 kon spelen. Bij PSG waren alle nummers voor de keepers al vergeven. Keylor Navas heeft nummer 1, Sergio Rico nummer 16, Alexandre Letellier nummer 30 en Denis Franchi nummer 40. PSG kreeg toestemming om Donnarumma met nummer 50 te laten spelen, omdat het meer dan 30 spelers in de selectie heeft.

Messi speelde als jeugdspeler met nummer 30 op de rug. Hij debuteerde er tevens mee in het eerste elftal van Barcelona, toen hij door Frank Rijkaard werd ingezet in oktober 2004. Tot het eind van het seizoen 2005/06 droeg hij nummer 30; daarna stapte Messi over naar nummer 19. Het is voorlopig nog de vraag wanneer Messi arriveert in Parijs voor zijn medische keuring. De berichtgeving in internationale media verschilt daarover.