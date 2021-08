Bayern heeft interesse in Haaland: ‘Anders zouden we een stel amateurs zijn’

Maandag, 9 augustus 2021 om 14:51 • Dominic Mostert

Bayern München heeft Erling Braut Haaland in het vizier, zo beaamt sportief directeur Hasan Salihamidzic in gesprek met Sport1. De regerend kampioen van de Bundesliga nam in de afgelopen acht jaar spelers als Mario Götze, Robert Lewandowski en Mats Hummels rechtstreeks over van de concurrent en Salihamidzic sluit niet uit dat de club zich ook gaat melden voor Haaland.

"Hij is een geweldige speler, die waarschijnlijk door de hele wereld wordt begeerd. Hij moet wel op ons vizier staan, anders zouden we een stel amateurs zijn", geeft de directeur aan. "Maar hij is een speler van Borussia Dortmund." Haaland heeft een contract tot medio 2024 in Dortmund. Hij werd in de afgelopen maanden gelinkt aan clubs als Chelsea, Manchester United en Real Madrid, maar Dortmund is niet van plan om hem te laten gaan.

Nieuw seizoen, zelfde Erling Braut Haaland ?? pic.twitter.com/QdaFrUdg8e — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2021

"Het lijkt me vrij duidelijk dat Haaland bij Dortmund zal blijven", zei algemeen directeur Hans-Joachim Watzke eind juli nog. "Ik zeg dat eigenlijk iedere dag, maar niemand lijkt ernaar te luisteren, omdat ik iedere week wel een nieuw gerucht hoor." Haaland maakte vrijdag drie doelpunten in de wedstrijd tegen SV Wehen Wiesbaden (0-3 zege) in de DFB-Pokal en benadrukte na die hattrick dat hij 'trots' is om deel uit te maken van de club.

De kans is dus groot dat Haaland nog minimaal een seizoen verbonden is aan Dortmund. "Dat komt op de eerste plaats door mijn contract, dat hier nog drie jaar doorloopt", gaf hij twee weken geleden zelf aan in een interview met BILD. "En daarnaast heb ik het hier goed naar mijn zin. Het veroveren van de Duitse beker speelt ook een belangrijke rol, want prijzen winnen is iets wat ik heel graag doe", verwijst de 21-jarige aanvaller naar de gewonnen finale van vorig seizoen.