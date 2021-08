Thiago Messi (8) dient supporters van repliek na huisbezoek

Een kleine groep personen is naar het huis van Lionel Messi in Barcelona gegaan. Ze stonden voor een schutting en vroegen waar Messi is. "We willen lachen om Messi", zei iemand, waarna de stem van zijn achtjarige zoontje Thiago Messi klonk: "En ik ga lachen om je vader!" Daar konden de groep supporters wel om lachen, blijkt uit een video op sociale media. Waarschijnlijk was Messi zelf niet thuis, omdat hij zijn overstap naar Paris Saint-Germain aan het afronden is.